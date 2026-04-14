2026. április 14. kedd Tibor
Nyitókép: Unsplash

Eldőlt, mikor húzza le végleg a rolót a hardverkímélő Outlook

Infostart

Eddig csak annyit lehetett tudni, hogy pörögnek az Outlook Lite végórái, most viszont már tudni, mikor kapcsolja le végleg a Microsoft a villanyt az alkalmazásnál.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, kivezeti a hardverbarát Outlook alkalmazást a Microsoft. Az Outlook Lite 2022 augusztusában debütált és erőforrás-kímélő mivolta miatt hamar népszerű lett, novemberig milliók töltötték le. Azonban a vállalatnál elégedetlenek lehettek vele, mert 2025 szeptemberében bejelentették, hogy az app megszűnik, csak október 6-ig volt letölthető. Arról viszont nem szólt a fáma, hogy a felhasználóknál meddig marad működőképes.

Most viszont eldőlt az alkalmazás sorsa: 2026. május 25-én teljesen megszűnik az Outlook Lite, így a felhasználóknak át kell térniük a Microsoft Outlook Mobile alkalmazásra – írja a Neowin híradása nyomán a 24.hu.

E dátumot követően az Outlook Lite alkalmazás továbbra is megnyílik majd, de a postaládához nem lehet majd hozzáférni, és az alkalmazáson belüli egyéb funkciók sem fognak működni. Ugyanakkor a Microsoft azt is közölte, hogy a felhasználói fiókokat nem törlik, az összes meglévő e-mail, naptárelem és melléklet elérhető marad, amikor a felhasználók bejelentkeznek az Outlook Mobile-ba.

Elemző: az új kormánynak hamar döntenie kell egy sor nehéz gazdasági kérdésben

Rövid- és középtávon emelkedni fog az infláció, és a kormánynak hamarosan döntenie kell, hogy mit kezd az árrésstoppal, az üzemanyagok védett árával és a jövedékiadó-emelés elhalasztásával is. Másrészt pedig egy-két hónapon belül hiteles, megvalósítható gazdasági pályát kell felrajzolnia – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.
 

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is.
 

Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés

A Tudatos Vásárlók Egyesületének új biciklis és autós gyerekülés tesztjeiből kiderül, mely konkrét modellek teljesítenek valóban jól, ha biztonságról van szó.

Vance accuses Iran of 'economic terrorism' in Strait of Hormuz as US blockade comes into effect

US vice-president says a lot of progress was made in talks at the weekend, adding: "The ball is in Iran's court".

