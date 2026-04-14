Eldőlt, mikor húzza le végleg a rolót a hardverkímélő Outlook

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, kivezeti a hardverbarát Outlook alkalmazást a Microsoft. Az Outlook Lite 2022 augusztusában debütált és erőforrás-kímélő mivolta miatt hamar népszerű lett, novemberig milliók töltötték le. Azonban a vállalatnál elégedetlenek lehettek vele, mert 2025 szeptemberében bejelentették, hogy az app megszűnik, csak október 6-ig volt letölthető. Arról viszont nem szólt a fáma, hogy a felhasználóknál meddig marad működőképes.

Most viszont eldőlt az alkalmazás sorsa: 2026. május 25-én teljesen megszűnik az Outlook Lite, így a felhasználóknak át kell térniük a Microsoft Outlook Mobile alkalmazásra – írja a Neowin híradása nyomán a 24.hu.

E dátumot követően az Outlook Lite alkalmazás továbbra is megnyílik majd, de a postaládához nem lehet majd hozzáférni, és az alkalmazáson belüli egyéb funkciók sem fognak működni. Ugyanakkor a Microsoft azt is közölte, hogy a felhasználói fiókokat nem törlik, az összes meglévő e-mail, naptárelem és melléklet elérhető marad, amikor a felhasználók bejelentkeznek az Outlook Mobile-ba.