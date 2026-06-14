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Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

A FIFA magyarázta a bizonyítványát a svájciak gólja miatt

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Egy újabb játékvezetői ítélet osztja meg a futball-világbajnokságot követők táborát. Katar a 94. percben egyenlített Svájc ellen, ez már önmagában is szenzáció, de még nagyobb lehetett volna a meglepetés, ha nincs Murat Yakin válogatottjának tizenegyesgólja. Aminek a jogosságához erős kétség kötődik.

Nézzünk először egy (szelíden) elfogult forrást, a svájci Blickét! Azt írja a tudósító: Breel Embolo vagy Remo Freuler lesen volt a tizenegyes előtt, ami Svájc első világbajnoki góljához vezetett? Vagy talán mindkettő? A FIFA a mérkőzés során nem tisztázta ezt.”

Így folytatja: körülbelül 15 perc telt el a mérkőzésből, amikor a pályán lévő svájci játékosok éljenzésben törtek ki. A hondurasi Héctor Said Martinez büntetőt ítélt a javukra. A visszajátszáson azonban nemcsak Denis Zakaria erőteljes beadása, Breel Embolo zseniális fejesgólja és Remo Freuler fantasztikus futása látszott.

A felvételen az is látszott, hogy Embolo és Freuler is lesen lehetett.

A VAR felülvizsgálta a gólt, de a FIFA nem magyarázta meg a döntést a szokásos grafikával. A FIFA órákkal később grafikákkal bizonyította a döntés jogosságát, amelyek azt mutatták, hogy Embolo és Freuler is nagyon közel volt a leshelyzethez. „Amikor a játékvezető a pályán hozott döntését ellenőrizte, a videóasszisztens a vonatkozó vonalakat használta a játékosok pozícióinak felmérésére. Ezek a büntetőt közvetlenül megelőző két szituáció egyikében sem jelezték, hogy a támadó játékos leshelyzetben volt” – olvasható a FIFA közleményében.

De miért nem mutatta meg a világ szövetsége a képeket a mérkőzés alatt? „A mérkőzés alatt egy rövid technikai hiba történt, ami megakadályozta az animált leshelyzeti grafika létrehozását” – magyarázta a FIFA. A problémát gyorsan megoldották.

Fogalmazzunk úgy: nem meggyőző a magyarázat. a televíziós felvételekből kivett kockák, noha természetesen ezeknél az alapkérdés az, hogy mennyire kapja el valaki a kulcsmomentumot, a labdaérintést, kételyeket hagynak.

A BBC (és egyébként a Blick is) idézi a korábbi angol válogatott játékost, Gary Neville-t, aki mérgesen és sarkosan fogalmazott az ITV-nek: „Ez olyan, mint egy diktatúra. Az az elképzelés, hogy ezt a bizonyítékot belsőleg kezelik, és nem mutatják meg a tornán részt vevő országok szurkolóinak, teljesen nevetséges. Bizonyítsák be nekünk, hogy les! Mutassák meg azonnal. Miért ne lenne átláthatóság?

Miért nem mutatják meg nekünk? A szurkolók már amúgy is bizalmatlanok a FIFA-val és a technológiával szemben. Ez nagy kérdéseket vet fel, mert a szememben leshelyzet van, amíg be nem bizonyítják az ellenkezőjét.”

Félautomata rendszer

A brit közszolgálati médiában Dale Johnson így fogalmaz: „A torna előtt a FIFA nagy hangsúlyt fektetett új, továbbfejlesztett, félautomata lesrendszerére. A világfutball irányító testülete a világbajnokságon részt vevő összes játékost beolvassa, hogy egyedi, élethű avatárokat készítsen. A rendszernek a valaha látott legpontosabb leshelyzet-döntések illusztrációját kellett volna nyújtania. De ez nem működött, és a FIFA-nak vissza kellett térnie a játékosok és a pályán lévő vonalak rajzolásához.”

A már idézett közlemény kitér arra is, hogy „a VAR munkafolyamatát nem befolyásolta ez a probléma, és a pályán belüli döntések ellenőrzése során a szokásos eljárást követte.”

Az elemzések kitérnek arra, hogy láthattuk már az avatar animációkat működés közben a az eddigi mérkőzéseken, és nem csak a VAR által felülbírált döntéseknél.

Megmutatták, hogy a kanadai Tani Oluwaseyi lesről ugrott ki, mielőtt Nikola Vasilj, a bosnyák kapus letarolta a tizenhatoson belül. A FIFA biztosította a félautomata animációt, annak ellenére, hogy a VAR nem avatkozott közbe.

Ugyanez történt a nem kétséges döntéseknél is. A magyar idő szerint éppen éjfél után kezdődött New Jersey-i mérkőzésen a FIFA gyorsan megmutatta Ismael Saibari, a marokkói gólszerző grafikáját Brazília ellen, annak ellenére, hogy nem volt igazán kérdéses, hogy leshelyzetben van-e.

Általánosságban elmondható, hogy a FIFA nagyon gyorsan hoz leshelyzettel kapcsolatos döntéseket eddig a tornán. Mivel hangjelzést küldenek az asszisztensnek, amikor egy játékos több mint 10 cm-rel lesen van, nincs szükség késleltetett lesjelzésre.

Ennek a technológiának a sebessége azt jelenti, hogy a nyilvánvalóbb döntések gyorsan megszületnek – de a svájciak javára született ítélet olyan eset volt, ahol a játékosok között nem volt 10 centiméter.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A FIFA magyarázta a bizonyítványát a svájciak gólja miatt

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