A tárca szerint a nagy hatótávolságú légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel és csapásmérő drónokkal végrehajtott támadás válasz volt az orosz területen elkövetett „terrortámadásokra”. A minisztérium tájékoztatása szerint az összes kijelölt célpontot eltalálták.

Ezek között sorolta fel a kijevi Radar gyárat, amely nagy hatótávolságú drónok alkatrészeinek fejlesztésével és gyártásával, valamint katonai célú radarberendezések gyártásával és javításával foglalkozik; a Dovzsenko Filmstúdió területén található, nagy és közepes hatótávolságú drónok gyártásával és beállításával foglalkozó üzemet; a Bezpilotni Tehnologiji Kft-t, amely külföldi alkatrészekből nagy hatótávolságú csapásmérő drónok összeszerelését végzi; a Zavod Majak Rt-t, amely drónok robbanótölteit és a Flamingo manőverező robotrepülőgépek indítógyorsítóit gyártja; a kijevi állami Burevisznik gyárat, amely nagy és közepes hatótávolságú drónokat, valamint katonai radarberendezéseket gyárt; az Ukr Armo Tech Kft-t, amely drónokhoz és rakétákhoz robbanótölteteket állít elő; a Kijevi Aggregátgyárat és a 410. polgári repülési repülőgép-javító üzemet, amely légi és űrrepülőgépeket, repülőgép-turbóhajtóműveket gyárt és javít, valamint nagy és közepes hatótávolságú drónok alkatrészeit állítja elő; a kijevi Nova Posta innovációs terminált, amely kettős felhasználású termékeket szállít és tárol, egyebek között drónok, robotizált komplexumok és elektronikus hadviselési eszközök gyártásához; a Dnyiprói Elektromechanikus Berendezések Gyár Rt-t, valamint a harkivi Greenhouse Solution és DT-1 Group Kft. ipari vállalkozást, amelyek drónokhoz és rakétákhoz való robbanótölteteket állít elő.

A tárca szerint emellett támadás érte Vaszilkiv, Umany, Cserkaszi és Szlobidka katonai repülőterét, valamint kijevi területi hadkiegészítő központokat is.

A kijevi barlangkolostort ért támadásról az orosz tárca azt írta: „Megerősített adatok szerint a kijevi Pecserszka Lavra épületegyüttesét az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszer egyik rakétája találta el. A rendszer hibás működésének egyik oka az lehetett, hogy

a nyugati országok lejárt szavatosságú rakétákat adtak át a kijevi rezsimnek.”

Hozzátették: az orosz fegyveres erők nem terveznek és nem hajtanak végre támadásokat a polgári infrastruktúra létesítményei ellen.

Az Ukrajnában harcoló orosz Nyugat, Észak és a Dél csapatcsoportosítás sajtóközpontjai hétfő reggel arról számoltak be, hogy az orosz erők az elmúlt 24 órában ukrán fegyveres erők 99 drónirányító állását semmisítették meg.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője hétfő délelőtt azt mondta a Vesztyi hírszolgálatnak, hogy Kosztyantinivkában folytatódik a délnyugati részen bekerített ukrán erők megsemmisítése. A tisztségviselő a Max messengeren vasárnap este közzétett videójában azt állította, hogy az orosz fegyveres erők Himik (Molocsarka) és Roszkisne nemrégiben történt elfoglalásával ellenőrzésük alá vonták az ukrán hadsereg fő utánpótlási útvonalát a város térségében. Pusilin szerint ezeknek a településeknek a bevétele lehetővé teszi a Sztyenki település környékén kialakult "zseb" felszámolását, valamint az ukrán erők Izsevka és Olekszievo-Druzskivka felé való visszaszorítását.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap esti közleményében azt állította, hogy Kijev a nyugati közönségnek szánt, közelgő harctéri fordulatot ígérő kijelentései ellenére nemcsak tisztában van vele, hogy a közeljövőben elveszíti Kosztyantinivkát, Druzskivkát és Kramatorszkot, amit az egész Szlavjanszk-Kramatorszk agglomeráció elvesztése követ majd, de fel is készül erre.

A tárca emlékeztetett arra, hogy Kramatorszkból június 9-től megkezdték a 17 év alatti gyermekekkel rendelkező családok „kényszerevakuálását”. Vasárnapig a városból már elszállították a Kramatorszki Nehézgépgyár főbb termelési kapacitásait 3500 alkalmazottal együtt, jelenleg pedig sürgősséggel folyik a páncélozott járművek javítására és felújítására szakosodott Novokramatorszki Gépgyár, a nagy kaliberű tüzérségi lövegcsöveket gyártó Sztarokramatorszki Gépgyár, valamint az egyebek között kohászati, hajóépítési, atomerőművi berendezéseket, reaktorfelszereléseket, speciális szivattyúkat és turbinákat gyártó Enerhomasszpecsztal üzem evakuálásának előkészítése.