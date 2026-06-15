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A high-angle satellite view showing the Strait of Hormuz, the Persian Gulf, and the rugged desert topography of the Middle East. Image map textures source: www.solarsystemscope.com
Nyitókép: Constantine Johnny/Getty Images

Megszólalt Európa Trump bejelentésére

Infostart / MTI
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Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország vezetői üdvözölték az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodást, és közös nyilatkozatukban jelezték: készek enyhíteni az Iránnal szembeni szankciókat, amennyiben Teherán ellenőrizhető lépéseket tesz nukleáris programjának korlátozására.

A brit, francia, német és olasz vezetők közös közleménye szerint a megállapodás lehetőséget teremt a közel-keleti térség stabilizálására és a világgazdaság helyzetének javítására. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy Irán nem juthat nukleáris fegyverhez, és felszólították a feleket az egyezség gyors és teljes körű végrehajtására. A négy ország jelezte: hajlandó feloldani egyes szankciókat, ha Irán nukleáris programjával kapcsolatban egyértelmű és ellenőrizhető kötelezettségvállalásokat teljesít.

A közlemény szerint Berlin, Párizs, London és Róma támogatja a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítását, beleértve egy védelmi jellegű nemzetközi misszió létrehozását is, amely aknamentesítési feladatokat végezne és segítené a kereskedelmi hajózás újraindulását.

Emmanuel Macron francia elnök gyors és teljes körű végrehajtást sürgetett, és közölte: Franciaország és Nagy-Britannia közös tengeri missziója kész támogatni a szoros újranyitását. A francia államfő szerint a korlátozásoktól és díjaktól mentes hajóforgalom elengedhetetlen a regionális stabilitás és a világgazdaság szempontjából. Macron a hétfőn kezdődő G7-csúcstalálkozón is napirendre kívánja tűzni a Hormuzi-szoros tartós nyitva tartásának kérdését, valamint az iráni nukleáris és rakétaprogrammal kapcsolatos további tárgyalásokat.

Keir Starmer brit miniszterelnök „rendkívül fontos előrelépésnek” nevezte a megállapodást, és hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szorosnak tartósan és teljes mértékben nyitva kell maradnia. Közölte, hogy London kész részt venni a Franciaországgal közösen vezetett védelmi misszióban, amely a hajózási útvonal aknamentesítését segítené. Starmer szerint a béke tartósságának feltétele az iráni nukleáris kötelezettségvállalások szigorú és ellenőrizhető végrehajtása.

Friedrich Merz német kancellár gratulált Donald Trump amerikai elnöknek a tárgyalások során elért „diplomáciai áttöréshez”, és úgy vélte, hogy a megállapodás hozzájárulhat a világgazdaság élénküléséhez és a térség stabilizálásához.

António Guterres ENSZ-főtitkár üdvözölte az egyezséget, amely szerinte döntő lépést jelent a konfliktus békés rendezése felé. Hangsúlyozta, hogy az ENSZ kész támogatni a további diplomáciai erőfeszítéseket.

A megállapodást üdvözölte több más ország vezetése is. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a feszültség csökkentésének fontosságát emelte ki, Takaicsi Szanae japán kormányfő pedig reményét fejezte ki, hogy a Hormuzi-szorosban a nemzetközi hajózás ténylegesen és biztonságosan helyreáll, valamint mielőbb végleges megállapodás születik az iráni nukleáris kérdésben. Winston Peters új-zélandi külügyminiszter szerint az egyezség hozzájárulhat egy, a globális gazdasági biztonság szempontjából kulcsfontosságú térség stabilitásának erősítéséhez.

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