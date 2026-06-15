Húsz év után ismét Stanley Kupa-győztes a Carolina

A nyitányon a Vegas az 57. percben lőtt góllal győzött, rá két napra a Hurricanes, múlt szombaton a Vegas diadalmaskodott hosszabbításban. Ezt követően a Carolina kedden idegenben, csütörtökön pedig hazai jégen nyert, így most arra készült, hogy 2006 után ismét felemelhesse a Stanley Kupát.

Már a 4. percben vezetést szereztek a vendégek, egy kontrából Taylor Hall ugrott ki, és lőtt Carter Hart bal lábvédője és lepkéskesztyűje között a kapuba. A hazaiak kapusa később saját hibáját javítva vetődve hárított, a túloldalon pedig Brandon Bussi vállal mentett nagyot közvetlenül a szünet előtt a Hurricanes emberhátránya alatt.

A második harmadban sem találta a ritmust a Vegas, ráadásul a meccs derekán újabb gólt kapott. Hosszú támadás végén Logan Stankoven tálalt Jackson Blake elé, akinek lövése egy védő botjáról vágódott a kapuba. A második harmad hajrájában Sebatian Aho kapáslövését védte a Vegas hálóőre.

A záró játékrészben védekezésre alapuló biztonsági játékra törekedett a Carolina, de így is volt helyzete a riválisnak. Jack Eichel felső kapuvasat ütött, pedig Bussinak már nem volt botja, majd Pavel Dorofejev löketét védte térddel, ráadásul Tomas Hertl az ülő kapust sem tudta mattolni. A végén tüzijáték alakult ki a vendégek kapuja előtt, a Vegas képtelen volt betalálni, az utolsó előtti percben pedig Nikolaj Ehlers az üres kapuba lőtt.

Bussi 22 védéssel pályafutása során először nem kapott gólt playoffban.A Carolina 2006 után nyert ismét Stanley Kupát. Annak a csapatnak Rod Brind'Amour a kapitánya volt, a mostaninak pedig a vezetőedzője. Ő a hetedik játékos, illetve negyedik csapatkapitány, aki ilyen bravúrra képes volt egy klubon belül.

A rájátszás legértékesebb játékosának a döntőben hat gólt szerző 37 éves Jordan Staalt választották, így ő lett a valaha volt legidősebb győztese a Conn Smythe Trófeának.

Stanley Kupa, döntő, 6. mérkőzés:

Vegas Golden Knights-Carolina Hurricanes 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

gól: Hall (4.), Blake (34.), Ehlers (59.)

A párharcot 4–2-es összesítéssel a Carolina nyerte.