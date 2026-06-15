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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Martos Balázs

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Életének 74. évében szombaton elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója, az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) egyik alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke – közölte az Internet Szolgáltatók Tanácsa.

Martos Balázs 1952. október 1-jén született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Digitális Berendezések Ágazatán 1977-ben szerzett villamosmérnöki diplomát.

Egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéhez, az MTA SZTAKI-hoz, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött. Vezetője volt a SZTAKI több-mikroprocesszoros kutatócsoportjának, főkonstruktőre az IBM 3705 kompatibilis TCT 3720 távadatfeldolgozó processzornak, és a SZTAKI számítóközpontjának vezetőjeként számos olyan fejlesztést irányított, amelyek elvezettek az első magyar országos akadémiai hálózat, a Hungarnet létrejöttéhez. Projektvezetőként a HBONE gerinchálózat felépítése is a nevéhez fűződik – ezzel megteremtve a magyarországi internethasználat műszaki alapjait.

A .hu legfelső szintű domain első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai domainregisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig, 2015-ig a .hu zóna stabil és független működtetésének fő szervezője, irányítója volt. Kezdeményezésével jött létre az internetszolgáltatók számára versenysemleges helyen és feltételekkel 1995-ben az első hazai internetforgalom-kicserélő központ, a szakemberek körében BIX néven ismert Budapest Internet Exchange.

Tizennégy alapító internetszolgáltatóval 1996-ban létrehozta az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesületet, amelynek 1998-ban és 1999-ben elnöke, 2000-től örökös tiszteletbeli elnöke volt. Az ezredfordulótól 15 éven át az ISZT Kht., majd jogutóda, az ISZT Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként vezette a .hu Nyilvántartót, a BIX-et és a HunCERT tevékenységét. Az általa kialakított szervezeti és műszaki alapok ma is a .hu domainregisztráció és a hazai peering gerincét adják.

Martos Balázst az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület és a .hu Nyilvántartó saját halottjának tekinti – idézi a hvg.hu.

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