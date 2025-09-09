Pörög a visszaszámlálás: hetei vannak hátra az egyik kedvelt Microsoft alkalmazásnak

Nem élt sokáig a Microsoft hardver- és akkumulátorbarát levelezője, az Outlook Lite: az alkalmazás „könnyített” változatán 2022-ben kezdtek el dolgozni a vállalatnál, ami akkor mindössze 5 Megabyte tárhelyet igényelt és szinte bármilyen hardveren elfutott, gyenge internetkapcsolat mellett is – írja a Neowin híradása alapján a hvg.hu.

Az app 2022 augusztusában debütált és hamar népszerű lett, novemberre már 5 millióan töltötték le, egy évvel az indulás után pedig elérte a letöltések száma a 10 milliót.

Úgy tűnik azonban, hogy a szoftvercégnél nem voltak vele elégedettek, vagy egyszerűen nem éri meg tovább foglalkozni vele, ugyanis közölték, hogy hamarosan megszűnik.

Első lépésként október 6-ától többé már nem lehet letölteni az alkalmazást a Play Áruházból. A korábbi telepítéseket ideig-óráig még lehet majd használni, ám végül ez is leáll majd, és az appot törölni kell.

Aki még mindig az Outlook Lite-ot használja, annak javasolt a megszűnés előtt átállni egy másik szolgáltatásra, például a sima Outlook-ra, ami szintén gond nélkül elfuthat a legolcsóbb készülékeken is.