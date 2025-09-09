ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.22
usd:
334.11
bux:
102973.66
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Pörög a visszaszámlálás: hetei vannak hátra az egyik kedvelt Microsoft alkalmazásnak

Infostart

Hamarosan kivezeti a hardverbarát Outlook alkalmazást a Microsoft, azonban nem tűnik el azonnal a felhasználóktól a program.

Nem élt sokáig a Microsoft hardver- és akkumulátorbarát levelezője, az Outlook Lite: az alkalmazás „könnyített” változatán 2022-ben kezdtek el dolgozni a vállalatnál, ami akkor mindössze 5 Megabyte tárhelyet igényelt és szinte bármilyen hardveren elfutott, gyenge internetkapcsolat mellett is – írja a Neowin híradása alapján a hvg.hu.

Az app 2022 augusztusában debütált és hamar népszerű lett, novemberre már 5 millióan töltötték le, egy évvel az indulás után pedig elérte a letöltések száma a 10 milliót.

Úgy tűnik azonban, hogy a szoftvercégnél nem voltak vele elégedettek, vagy egyszerűen nem éri meg tovább foglalkozni vele, ugyanis közölték, hogy hamarosan megszűnik.

Első lépésként október 6-ától többé már nem lehet letölteni az alkalmazást a Play Áruházból. A korábbi telepítéseket ideig-óráig még lehet majd használni, ám végül ez is leáll majd, és az appot törölni kell.

Aki még mindig az Outlook Lite-ot használja, annak javasolt a megszűnés előtt átállni egy másik szolgáltatásra, például a sima Outlook-ra, ami szintén gond nélkül elfuthat a legolcsóbb készülékeken is.

Kezdőlap    Életmód    Pörög a visszaszámlálás: hetei vannak hátra az egyik kedvelt Microsoft alkalmazásnak

microsoft

alkalmazás

megszűnés

levelezés

outlook

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójával és a Kína katonai potenciálját demonstráló katonai parádéval párhuzamosan az orosz média elkezdte pedzegetni, miért fontos Moszkva, Peking és Észak-Korea közeledése: mert formálódik egy „ázsia NATO”.
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

A Kyiv Independent az elemzésében arról ír, hogy Oroszország idén nyáron összesen 1548 négyzetkilométernyi új területet foglalt el, ami több mint duplája a 2024 azonos időszakában megszerzett 659 négyzetkilométernek. Moszkva elsősorban kis gyalogsági egységek rohamjaival érte el mindezt, most pedig kulcsfontosságú ősz elé néznek a háborúzó felek, mielőtt a tél beköszöntével feltehetőleg lelassul az orosz előrenyomulás. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, az Egyesült Államok az Oroszország elleni szankciók második fázisába léphet. Hétfőn az EU szakciós megbízottja, David O'Sullivan Washingtonba érkezett szakértői csapatával, hogy a közös fellépésről egyeztessen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?

Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?

A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 05:15
Veszélyesebbek a sötét színű autók, egy kutatás bizonyította be
2025. szeptember 9. 05:00
Nyári záporok jönnek, jégesőkkel és felhőszakadásokkal fűszerezve
×
×
×
×