Fontos hét jön a parlamentben: miniszterelnöki cikluskorlát, EU-s pénzek, mentelmi ügy és vitatott törvények

A hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés, így a keddi is rendkívülinek minősül – emelte ki Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően. A nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a parlament várhatóan egész nyáron ülésezni fog, annyi a megoldandó feladat, és annyira szoros (augusztus 31.) az EU-pénzek hazahozatalához kötődő határidő.

Hétfőn a napirend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az Országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami

nyolc évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét,

rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) ügyét, illetve

megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését

– közölte.

A parlament ezt követően dönt a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint az Országgyűlés szavaz Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogának felfüggesztéséről. A voksolásokat követően azonnali kérdésekkel, kérdésekkel és napirend utáni felszólalásokkal zárul az ülésnap.

A keddi már rendkívüli ülésnap

Kedden – amely már rendkívüli ülésnap – a képviselők megemlékeznek Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének évfordulójáról, majd több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat.

Az Országgyűlés honlapján is olvasható 110 oldalas javaslatcsomagot Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, az előadója Görög Márta igazságügyi miniszter.

Hangsúlyozta, hogy az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot az Országgyűlés uniós napirendi pontként tárgyalja. A politikus kiemelte, hogy

az EU-s források hazahozatalához szükséges jogalkotási kötelezettségek miatt kedden a határozati házszabály módosításáról is tárgyal az Országgyűlés.

A javasolt változtatás lényege, hogy a parlamenti átmeneti jelleggel, 2027. január 1-ig a sürgős tárgyalás elrendelésének félévenkénti felső határát a jelenlegi legfeljebb hatról tizenöt alkalomra emelné meg, a kivételes eljárás elrendelésének félévenkénti felső határát pedig a mostani legfeljebb négy alkalomról tízre növelné. Hallerné Nagy Anikó hangsúlyozta, hogy az átmeneti időszak végén visszaáll a normál jogalkotási ritmus.