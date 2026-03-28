Ezektől a fáktól nem csak mi, a szomszédok is megőrülnek

A kerttulajdonosok gyakran esztétikai szempontok alapján választanak fát, azonban a nem megfelelően megválasztott fajok néhány éven belül kezelhetetlenné válhatnak. A „kertgyilkosnak” nevezett fajok gyökérzete és önvető képessége ellehetetlenítheti a mezőgazdasági művelést és a veteményesek fennmaradását - ad összefoglalót a liked.hu.

A legveszélyesebbnek ítélt fajok

Ezüst és kanadai juhar: Rendkívüli életképesség jellemzi őket. Gyökérzetük akár 15-20 méteres körzetben is képes „kiégetni” a talajból a termesztett növényeket. Önvető képességük miatt agresszíven terjednek, az új hajtások kiirtása folyamatos küzdelmet igényel.

Lucfenyő: Sűrű ágaival és lehulló tűleveleivel olyan savas, zárt közeget hoz létre, amelyben szinte semmilyen más növény nem marad meg. Gyorsan növő gyökérzete minden tápanyagot és vizet elvon a környezetétől.

Nyírfa: Bár látványos díszfa, hatalmas mennyiségű lombot termel, gyökérzete pedig messze túlnyúlik a korona vetületén, dominálva a talaj alatti területeket.

Fűzfa: Fiatalon dekoratív, de idős korára ágrendszere törékennyé és balesetveszélyessé válik. Rendkívül nagy a vízigénye, így a környező növényzet elől elszívja a nedvességet.

A szakemberek azt javasolják, hogy telepítés előtt mindenki tájékozódjon az adott faj agresszivitásáról, és a fenti típusokat – ha mégis ragaszkodnak hozzájuk – a telekhatárra vagy a haszonkerttől távolabb eső részekre ültessék.