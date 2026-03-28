2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Virágzik a nyírfafélékhez tartozó mogyoró (Corylus) a Nagykanizsa közelében lévő Förhénc-hegyen 2020. február 7-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Ezektől a fáktól nem csak mi, a szomszédok is megőrülnek

Infostart

Szakértők figyelmeztetnek: bizonyos fafajok telepítése súlyos károkat okozhat a kerti ökoszisztémában, mivel agresszív terjeszkedésükkel vagy speciális igényeikkel képesek „kiszívni az életet” a környező haszonnövényekből.

A kerttulajdonosok gyakran esztétikai szempontok alapján választanak fát, azonban a nem megfelelően megválasztott fajok néhány éven belül kezelhetetlenné válhatnak. A „kertgyilkosnak” nevezett fajok gyökérzete és önvető képessége ellehetetlenítheti a mezőgazdasági művelést és a veteményesek fennmaradását - ad összefoglalót a liked.hu.

A legveszélyesebbnek ítélt fajok

Ezüst és kanadai juhar: Rendkívüli életképesség jellemzi őket. Gyökérzetük akár 15-20 méteres körzetben is képes „kiégetni” a talajból a termesztett növényeket. Önvető képességük miatt agresszíven terjednek, az új hajtások kiirtása folyamatos küzdelmet igényel.

Lucfenyő: Sűrű ágaival és lehulló tűleveleivel olyan savas, zárt közeget hoz létre, amelyben szinte semmilyen más növény nem marad meg. Gyorsan növő gyökérzete minden tápanyagot és vizet elvon a környezetétől.

Nyírfa: Bár látványos díszfa, hatalmas mennyiségű lombot termel, gyökérzete pedig messze túlnyúlik a korona vetületén, dominálva a talaj alatti területeket.

Fűzfa: Fiatalon dekoratív, de idős korára ágrendszere törékennyé és balesetveszélyessé válik. Rendkívül nagy a vízigénye, így a környező növényzet elől elszívja a nedvességet.

A szakemberek azt javasolják, hogy telepítés előtt mindenki tájékozódjon az adott faj agresszivitásáról, és a fenti típusokat – ha mégis ragaszkodnak hozzájuk – a telekhatárra vagy a haszonkerttől távolabb eső részekre ültessék.

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy órával előrébb kell állítani az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás. Ennek élettani hatásairól és az óraátállítás jövőjéről G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Számos, frissen megjelent független tudományos vizsgálat is ugyanarra a következtetésre jutott: a globális éghajlatváltozás nem egyenletes, hanem immár gyorsuló ütemben zajlik. A Föld energiamérlege egyre jobban felborul, a légkör gyorsabban melegszik, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és a tengerszint emelkedése is felgyorsult a fokozódó jégolvadás miatt. Ezek a folyamatok nem távoli, elvont változások: már most hatnak időjárásunkra, ökoszisztémáinkra, mezőgazdaságunkra, gyakorlatilag mindenre a környezetünkben. A gyorsulás megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy átlássuk, merre tart a klíma, és miért vált sürgetővé a cselekvés és az elkerülhetetlen alkalmazkodás.

