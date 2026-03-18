Rászorulóknak segít, mégis félmillió dolláros büntetéssel sújtanák a floridai papot

Több mint félmillió dollárnyi (kb. 170 millió forintnyi) bírságot szedett össze egy katolikus pap azzal, hogy hajléktalanoknak osztott ételt a templomában a floridai Oakland Park városban – írja a 24.hu. Bob Caudill atya már 36 éve oszt ételt és biztosít tisztálkodási lehetőséget hajléktalan embereknek All Saints Catholic Mission nevű templomában. Tizenkét éve illegálisan, legalábbis a városi önkormányzat szerint.

Egy floridai portál beszámolója szerint Oakland Park vezetése 2014-ben átminősítette azt a területet, ahol Caudill atya temploma működik, majd közölték vele, hogy nem működtetheti tovább az ingyenkonyháját, az új övezeti besorolás miatt.

A pap azonban azóta is enni ad a rászorulóknak ezért 125 dollár (kb. 42 ezer forint) bírságot szabtak ki rá minden nap az elmúlt, közel tizenkét évben.

Az atya pert indított az önkormányzat ellen, az önkormányzat jogásza azonban sikeresen elérte, hogy a bíróság ejtse az ügyet egy lekésett határidő miatt. Bob Caudill atya nem adja fel a jogi harcot és bízik benne, hogy Isten segítségével meg is nyeri azt. Az önkormányzat nem kívánt nyilatkozni az ügyben.