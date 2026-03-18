ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.51
usd:
340.58
bux:
122974.43
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hajléktalan egy aluljáróban.
Nyitókép: Pixabay

Rászorulóknak segít, mégis félmillió dolláros büntetéssel sújtanák a floridai papot

Infostart

Több mint félmillió dolláros bírságot halmozott fel egy floridai katolikus pap, amiért 12 éve övezeti tiltás ellenére ételt oszt rászorulóknak templomában. A bíróság elutasította az önkormányzat elleni keresetét egy határidő mulasztása miatt, de az atya folytatja a jogi harcot az ingyenkonyha fenntartásáért.

Több mint félmillió dollárnyi (kb. 170 millió forintnyi) bírságot szedett össze egy katolikus pap azzal, hogy hajléktalanoknak osztott ételt a templomában a floridai Oakland Park városban – írja a 24.hu. Bob Caudill atya már 36 éve oszt ételt és biztosít tisztálkodási lehetőséget hajléktalan embereknek All Saints Catholic Mission nevű templomában. Tizenkét éve illegálisan, legalábbis a városi önkormányzat szerint.

Egy floridai portál beszámolója szerint Oakland Park vezetése 2014-ben átminősítette azt a területet, ahol Caudill atya temploma működik, majd közölték vele, hogy nem működtetheti tovább az ingyenkonyháját, az új övezeti besorolás miatt.

A pap azonban azóta is enni ad a rászorulóknak ezért 125 dollár (kb. 42 ezer forint) bírságot szabtak ki rá minden nap az elmúlt, közel tizenkét évben.

Az atya pert indított az önkormányzat ellen, az önkormányzat jogásza azonban sikeresen elérte, hogy a bíróság ejtse az ügyet egy lekésett határidő miatt. Bob Caudill atya nem adja fel a jogi harcot és bízik benne, hogy Isten segítségével meg is nyeri azt. Az önkormányzat nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Kezdőlap    Életmód    Rászorulóknak segít, mégis félmillió dolláros büntetéssel sújtanák a floridai papot

katolikus

florida

hajléktalan-ellátás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 05:24
Szót kér a szél – időjárás
2026. március 17. 18:59
Nagyot zuhant a hőmérséklet, de az is kiderült, mi következik
×
×