2026. január 21. szerda Ágnes
Nyitókép: Abstract Aerial Art/Getty Images

Csalóka enyhülés: engedni látszik a tél, de még visszavág

Infostart

A legtöbb helyen napközben sem enged szorításából a fagy. Sapka, sál, kesztyű elkél a folytatásban is, ugyanis a felszín közelében nem megy végbe olyan gyorsan az enyhülés, mint a magasabb légrétegekben.

A zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken, többfelé javulnak a látási viszonyok, azonban maradhatnak tartósan borult területek. Utóbbi részeken jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Mindeközben dél felől egyre több magas szintű felhőzet érkezik, ami késő délutántól elkezd megvastagodni. A jellemzően keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, főként az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként. A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +2 fok között valószínű.

Ami a folytatást illeti, továbbra is nagyrészt felhős, párás időben lesz részünk, de éjszakáról éjszakára szelídülnek a fagyok, és napközben egyre többfelé emelkedhet 0 fok fölé a hőmérséklet. Sőt, a hétvége során már nagyrészt fagypont feletti maximumok várhatók – derül ki a HungaroMet videós előrejelzéséből. Hószállingózás, szitálás, ónos szitálás szinte bárhol, bármikor előfordulhat. Péntektől kezdődően azonban már kisebb vegyes halmazállapotú csapadéknak is van esélye az ország egyes részein.

