Pokol a gyomorban vagy melengető ízvilág? – így hat a szervezetünkre a csípős paprika

A csípős ételek megítélése meglehetősen vegyes. Egyesek esküsznek rájuk, és odáig vannak az ilyen ízekért, mások berzenkednek tőlük. Sokakat foglalkoztat az a kérdés is, hogy milyen hatással vannak a szervezetre. Ami biztos: amikor csípős ételt fogyasztunk, a szervezetünk azonnal reagál. Fokozódik a pulzus, izzadni kezdünk, felgyorsulhat az anyagcsere. Mindezek hátterében a kapszaicin nevű vegyület áll, ami a csípős érzetért felel, és elsősorban a paprikafélékben fordul elő – írja az agroninform.hu.

Kutatások szerint ez a hatás hozzájárulhat ahhoz, hogy a test több energiát használjon fel. Ez persze nem csodadiéta, mivel a hatás csak mérsékelt, inkább apró pluszt jelent.

A csípős ételek az emésztésre is hatással lehetnek. Egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy

a kapszaicin serkentheti az emésztőnedvek termelődését, ez által javíthatja a gyomor vérellátását.

Mindazok, akik rendszeresen fogyasztanak csípős ételeket, kedvezőbb szív- és érrendszeri mutatókkal rendelkezhetnek. A cikkben kiemelik: ezek csak összefüggések, nem egyértelmű ok-okozati bizonyítékok.

Még mielőtt azt hinnénk, hogy a csípős ételek fogyasztásának csak előnyei vannak, fontos megjegyezni, hogy a gyomorégésre hajlamosaknál, a refluxszal vagy irritábilis bél-szindrómával élőknél olyan kellemetlen tüneteket is kiválthatnak, mint égő érzés, hasi fájdalom, hasmenés.

Összességében azt lehet megállapítani, hogy a szervezet toleranciája egyénfüggő: egyeseknek kellemesen melengető élmény, másoknak komoly diszkomfort a csípős étel fogyasztása. A rendszeres chilifogyasztók idővel hozzászokhatnak az erősebb ízekhez. A receptorok érzékenysége csökken, így ugyanaz a paprika már nem tűnik olyan csípősnek, mint először.

A kulcs a mértékletesség. A csípős ételek beilleszthetők egy kiegyensúlyozott étrendbe, ha figyelünk a testünk jelzéseire. Nem csodaszerek, de nem is ellenségek. Ha bírjuk a tüzet, élvezhetjük az ízeket, ha ellenkezőleg reagál a szervezet, inkább ne fogyasszunk ilyen ételeket.