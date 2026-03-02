ARÉNA - PODCASTOK
Elektromos rollerek parkolnak Münchenben.
Nyitókép: FooTToo, Getty Images/iStockphoto

Vigyázat, tavasztól új közlekedési szabályok várják az Ausztriába utazókat!

Infostart

Idén májustól komoly közúti szigorításokat vezetnek be nyugati szomszédunknál az elektromos rollerekre, elektromos kerékpárokra és robogókra is.

Rengeteg magyar autós kirándul a szomszédos Ausztriában, és a négykerekű mellett saját vagy bérelt egyéb eszközökkel is felfedezik a vidéket. Nekik idén figyelni kell, mert változnak a törvények: az elektromos rollerek és az e-bike-ok a jövőben járműnek minősülnek – írja a Vezess.

Mindez azt jelenti, hogy zéró tolerancia lép életbe az e-rollerek kapcsán mind a személy-, mind a csomagszállítás tekintetében. Azaz egyedül kell utazni, teher nélkül. Fontos változás még, hogy a megengedett véralkoholszint a korábbi 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken, így egy korsó sör után már kockázatos járműre szállni.

Kiemelt hangsúlyt kapott a fiatalok védelme is, hiszen 16 éves korig kötelezővé válik a bukósisak viselése a rollereseknek, míg e-bicikli használata esetén a 14 év alattiak számára írják elő ugyanezt. Bár nem teljesen új szabály, a turisztikai szezonban érdemes kiemelten figyelni rá: az osztrák erdőkben továbbra is szigorúan tilos a kerékpározás.

Ausztria mellett Svájcban is változások léptek életbe: 2026 januárjában elindult a gépjármű-regisztráció digitalizációja, és szigorodtak a forgalmi engedélyek kiadásának környezetvédelmi feltételei.

A hivatásos sofőröknek érdemes figyelniük arra, hogy a nemzetközi árufuvarozásban július 1-től a 2,5 tonna feletti járművek vezetőire új munka- és pihenőidő-szabályok vonatkoznak.

Végezetül szabályozták a modern funkciók használatát is: még 2025 márciusában megteremtették az automatizált vezetés jogi kereteit, így tisztázódtak az autópályás vezetéssegítő rendszerek és az önvezető parkolási rendszerek használatának mindennapi feltételei.

