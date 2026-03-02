Vigyázat, tavasztól új közlekedési szabályok várják az Ausztriába utazókat!

Rengeteg magyar autós kirándul a szomszédos Ausztriában, és a négykerekű mellett saját vagy bérelt egyéb eszközökkel is felfedezik a vidéket. Nekik idén figyelni kell, mert változnak a törvények: az elektromos rollerek és az e-bike-ok a jövőben járműnek minősülnek – írja a Vezess.

Mindez azt jelenti, hogy zéró tolerancia lép életbe az e-rollerek kapcsán mind a személy-, mind a csomagszállítás tekintetében. Azaz egyedül kell utazni, teher nélkül. Fontos változás még, hogy a megengedett véralkoholszint a korábbi 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken, így egy korsó sör után már kockázatos járműre szállni.

Kiemelt hangsúlyt kapott a fiatalok védelme is, hiszen 16 éves korig kötelezővé válik a bukósisak viselése a rollereseknek, míg e-bicikli használata esetén a 14 év alattiak számára írják elő ugyanezt. Bár nem teljesen új szabály, a turisztikai szezonban érdemes kiemelten figyelni rá: az osztrák erdőkben továbbra is szigorúan tilos a kerékpározás.

Ausztria mellett Svájcban is változások léptek életbe: 2026 januárjában elindult a gépjármű-regisztráció digitalizációja, és szigorodtak a forgalmi engedélyek kiadásának környezetvédelmi feltételei.

A hivatásos sofőröknek érdemes figyelniük arra, hogy a nemzetközi árufuvarozásban július 1-től a 2,5 tonna feletti járművek vezetőire új munka- és pihenőidő-szabályok vonatkoznak.

Végezetül szabályozták a modern funkciók használatát is: még 2025 márciusában megteremtették az automatizált vezetés jogi kereteit, így tisztázódtak az autópályás vezetéssegítő rendszerek és az önvezető parkolási rendszerek használatának mindennapi feltételei.