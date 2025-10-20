Október 23-a után komoly fordulat következik

Az október 23-i nemzeti ünnepen döntően 20 fok közelében vagy a fölött alakulhatnak a csúcsértékek, csak az Északi-középhegység térségében lehet néhány fokkal hűvösebb. A Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun vármegyében viszont nem lesznek ritkák a 23, 24 fokos maximumok sem. Szerdán és csütörtökön délutánig csak kevés helyen lehet kisebb eső, zápor – olvasható.

23-án azonban egy közeledő hidegfront előtt a Dunántúlon nagy területen megerősödik a déli szél, sőt

viharos széllökések is lehetnek,

és amikor péntekre virradó éjszaka megérkezik a front, akkor az északnyugatira, nyugatira forduló szél is erős marad. Az átvonuló hidegfront mentén csütörtök estétől egyre többfelé várható eső, záporeső, sőt zivatar sem kizárt, nagyobb területen van esély 10 mm-t meghaladó csapadékra péntek délelőttig.

A hétvégén mozgalmas idő várható több helyen csapadékkal az átlagosnak megfelelő csúcsértékkel, de várhatóan az éjszakai fagyok még nem térnek vissza – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.