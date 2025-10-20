ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 20. hétfő
Nyitókép: Pexels.com

Október 23-a után komoly fordulat következik

Infostart

A Brit-szigetek térségében ciklonrendszer örvénylik, ennek előoldalán a következő napokban az ország fölé egyre melegebb levegő áramlik, összességében jelentős melegedés várható mindenütt, és átmenetileg megszűnnek az éjszakai fagyok is – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán

Az október 23-i nemzeti ünnepen döntően 20 fok közelében vagy a fölött alakulhatnak a csúcsértékek, csak az Északi-középhegység térségében lehet néhány fokkal hűvösebb. A Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun vármegyében viszont nem lesznek ritkák a 23, 24 fokos maximumok sem. Szerdán és csütörtökön délutánig csak kevés helyen lehet kisebb eső, zápor – olvasható.

23-án azonban egy közeledő hidegfront előtt a Dunántúlon nagy területen megerősödik a déli szél, sőt

viharos széllökések is lehetnek,

és amikor péntekre virradó éjszaka megérkezik a front, akkor az északnyugatira, nyugatira forduló szél is erős marad. Az átvonuló hidegfront mentén csütörtök estétől egyre többfelé várható eső, záporeső, sőt zivatar sem kizárt, nagyobb területen van esély 10 mm-t meghaladó csapadékra péntek délelőttig.

A hétvégén mozgalmas idő várható több helyen csapadékkal az átlagosnak megfelelő csúcsértékkel, de várhatóan az éjszakai fagyok még nem térnek vissza – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.

Október 23-a után komoly fordulat következik

időjárás

előrejelzés

hidegfront

október 23

Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

A nemzetközi figyelem középpontjába került Budapest, miután bejelentették, hogy a magyar főváros lesz a helyszíne az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. A külföldi reakciókról az InfoRádió Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdezte.
 

Időjárás-jelentés
Jelentősen javult a német lakásépítő ágazat üzleti hangulata

Az ifo intézet hétfőn közzétett felmérése szerint jeletősen javult a lakásépítési üzleti környezet megítélése szeptemberben.

Trump beleszólt az orosz-ukrán háborúba: itt állhat meg a front az amerikai elnök szerint

Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Snapchat, Roblox and several banks among major apps down in Amazon internet services outage

Dozens of the world's biggest sites including Zoom, Duolingo and Lloyds bank are having issues - Amazon Web Services says it's now "seeing significant signs of recovery".

