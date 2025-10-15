Ritka az ilyen időjárási jelenség október közepén

Továbbra is északias áramlás a jellemző, amellyel nedvesebb léghullámok érkeznek, csapadék szinte még sincs; az időjárást a Brit-szigetek fölötti anticiklon és a tőlünk északkeletre lévő ciklon közti régiós beáramlás határozza meg, ebből eredt, hogy éjjel volt azért némi eső.

Hajnalban 3-10 fok volt a minimum-hőmérséklet, innen melegszik a levegő, eső, zápor szinte sehol sem lesz, a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, árnyékban - szélcsendben - 12-17 fok lesz a csúcs.

A következő napok is szinte eseménytelenül telnek majd, de feltűnik hazánktól délnyugatra egy mediterrán ciklon, ami pénteken érintheti térségünket, de ennek a helyzete egy kicsit bizonytalan. Közben északnyugat felől is jön majd ciklon, ami hideg levegőt hord a Kárpát-medencébe, de sok esőt ez sem hoz majd.

