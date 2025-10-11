Így jelez az ember mája, ha bajban van

Ha reggelente valaki azt veszi észre, hogy a tenyere szokatlanul pirosas, melegebb a szokásosnál, vagy a bőre mintha fényesebbé, feszültebbé vált volna, az bizony a máj egyik leggyakoribb jelzése lehet.

A tünetet a szakirodalom a májbetegségek korai figyelmeztető jeleként tartja számon - írja a Femcafé.

Amikor a máj nem tudja megfelelően lebontani a vérben lévő ösztrogéneket, azok az apró ereket kitágítják, ami a tenyérben élénk vörös elszíneződést okozhat.

Ez nem feltétlenül jelent azonnali bajt, de hosszú távon utalhat arra, hogy a máj túlterhelt, például zsíros ételek, alkohol, gyógyszermaradványok vagy krónikus stressz hatására.

Az orvosok szerint a pirosas tenyér gyakran társul fáradékonysággal, emésztési panaszokkal, puffadással vagy enyhe bőrirritációval. Érdemes odafigyelni rá, különösen, ha a jelenség nem múlik el néhány napon belül.

A test tehát ilyenkor nem véletlenül üzen: a máj jelzi a bajt.