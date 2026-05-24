2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Red flower on tombstone at cemetery
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Elhunyt a bestiálisan meggyilkolt Szita Bence édesanyja

ELŐZMÉNYEK

Elhunyt Szita Szilvia, a 2012-ben brutálisan meggyilkolt kaposvári kisfiú, Szita Bence édesanyja – erősítette meg a gyászhírt a hozzátartozó nyilatkozata alapján a Bors. Az asszony szervezete hosszan tartó betegségek és pszichés problémák után, szívelégtelenség következtében omlott össze.

A család tájékoztatása szerint az édesanya egészségi állapota a tizennégy évvel ezelőtti családi tragédiát követően fordult válságosra, a gyász okozta trauma és a magány miatt az elmúlt években epilepsziával, tüdőbetegséggel és magas vérnyomással is kezelték.

A fia életét követelő bűncselekmény 2012 októberében rázta meg az országot, amikor a tizenegy éves Szita Bencét nevelőapjának korábbi élettársa, P. Erika két hajléktalan férfi, B. József és K. József bevonásával Sántos külterületére csalta, majd ott megkínozták és élve elásták.

A Kaposvári Törvényszék 2014-ben mindhárom elkövetőt tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte.

A bűnügy elkövetői azóta mindannyian életüket vesztették a büntetés-végrehajtási intézetekben: a felbujtó nő 2017-ben, két társa pedig 2019-ben halt meg a rácsok mögött.

Az Európai Bizottság által javasolt, a 2028-2034-es időszakra vonatkozó költségvetési terv nem csupán alapjaiban változtatja meg az eddig ismert uniós támogatási rendszereket, de végzetes következményekkel járhat a lakossághoz legközelebb álló, ún. helyalapú politikákra és azok eszközeire.

A forint látványos erősödése miatt idén több területen is tompulnak a külföldi utazások költségei, de ez nem jelent valódi árcsökkenést.

Officials say a suspect approached a checkpoint near the building and opened fire, and that a bystander was wounded.

