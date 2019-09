Meghalt Szita Bence utolsó gyilkosa is

Mosthohaanyja felbujtására 2012-ben két férfi megölte a 11 éves kisfiút, Szita Bencét. A legkegyetlenebb módon végeztek a kisfiúval, de sikerült elfogni őket, majd börtönbe is kerültek. A mostohaanya, az elítélt P. Erika 2017-ben meghalt mellrákban, előzőleg lemondva kemoterápiás kezeléséről.

Idén nyáron szintén rákban B. József, a gyilkosság ügyében elítélt egyik tettes is meghalt a börtönben, a Blikk pedig most azt írja, a börtönkórházban K. József is elhunyt, hosszan tartó, súlyos betegségben.

Szita Bencét Sántos külterületén, egy erdőben ölték meg, gyilkosai később kiásták a holttestét és Toponár környékén újra elrejtették. A 11 éves felsőmocsoládi fiút nevelőapja barátnője, P. Erika csalta el otthonról, majd két társával brutálisan megölték, tényleges életfogytiglanit kaptak, nem szabadulhattak.

