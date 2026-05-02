ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Zárt intézetbe vitték a főszerkesztőt leütő férfit

Infostart / MTI

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatta azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és összeverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában - közölte a Fővárosi Főügyészség.

Rab Ferenc helyettes sajtószóvivő tájékoztatása szerint a gyanúsítottal szemben a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben hajtják végre.

A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, ököllel az arcába ütött, majd miután a földre került, rugdosni kezdte.

A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, a Honvéd Kórházba vitték, ahol órákat töltött, de végül nem kellett megoperálni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Zárt intézetbe vitték a főszerkesztőt leütő férfit

rendőrség

támadás

újságíró

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem a cégek, hanem a kapcsolatok teszik gazdaggá a városokat

Nem a cégek, hanem a kapcsolatok teszik gazdaggá a városokat
Bentonville sokáig egy jelentéktelen amerikai kisváros volt. Ma viszont a világ legnagyobb vállalatainak képviselői járnak ide tárgyalni. Nem a város nőtt meg magától, hanem egy láthatatlan gazdasági hálózat épült köré. A legtöbben azt gondolják, a városokat gyárak és irodák építik. Valójában azonban nem ezek számítanak, hanem az a láthatatlan hálózat, amely összeköti az embereket, cégeket és lehetőségeket.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt?
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi?
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron?
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kenneth Rogoff : Az AI lenne a csodaszer a költségvetési problémákra?

Sokan meg vannak győződve arról, hogy a mesterséges intelligencia által elérhető termelékenységnövekedés meg fogja oldani a fejlett gazdaságok fenntarthatatlan költségvetési hiányának problémáját. Az elgondolás szerint a mesterséges intelligencia magasabb adóbevételeket eredményez a kormányzatok számára, így még a legpazarlóbb országok esetében is csökken majd a deficit mértéke. Ez akár igaz is lehet. Sokkal több okunk van azonban azt feltételezni, hogy ezek a várakozások veszélyesen optimisták.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 18. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 325 millió forintos főnyereményt a 18. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

BBC
Business Sport Travel Science
Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Nato seeks clarification

German Defence Minister Boris Pistorius said the US decision to withdraw 5,000 troops was to be expected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 13:28
Szétverték a közismert főszerkesztő arcát a fővárosban
2026. április 30. 20:38
Angliából érkezett a jelzés, gyomorfogató gazságot művel a pécsi férfi
×
×