ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.91
usd:
313.56
bux:
132633.84
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Darrin Klimek/Getty Images

Borzalom, amit a nyugdíjas nő művelt

Infostart / MTI

Emberölés miatt kilenc év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla szerdai jogerős határozatában egy nyugdíjas nőre, aki 2024 májusában megfojtotta szintén idős korú házastársát.

A vádlott és a vele több évtizede házasságban élő, egy korábbi sérülése miatt járókeretet használó férfi rendszeresen, napi szinten ivott alkoholt, és gyakoriak voltak közöttük a veszekedések.

A 2024 májusának utolsó napján ittas állapotban a házastársak ismét veszekedni kezdtek, majd a nő a széken ülő férfi fejét többször ököllel és egy serpenyővel megütötte, orrát és száját befedte, majd nyakát megragadva fojtogatni kezdte. Csak akkor engedte el a férje nyakát, amikor a férfi már nem mutatott életjeleket.

Az asszony később értesítette a mentőket, akik már csak a férj halálának beálltát tudták megállapítani.

Az első fokon eljáró Pécsi Törvényszék a vádlottat emberölés bűntette miatt hét és fél év börtönre ítélte. Az ügyész a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbezett.

A Pécsi Ítélőtábla szerdai határozatával kilenc évre súlyosította a nőre kiszabott börtönbüntetést. Az ítélet jogerős.

Kezdőlap    Bűnügyek    Borzalom, amit a nyugdíjas nő művelt

bíróság

emberölés

ítélet

börtönbüntetés

jogerős

megfojtotta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben óvatosság látszik, az USA-ban és Európában kis mértékben estek a tőzsdék, és a nap végére a magyar tőzsde is lefordult.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási lehetőség előtt áll a magyar hadiipar: ez lehet az a titkos fegyver, amivel letarolják a nemzetközi piacot

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price rises above $120 after reports of 'extended' Iran blockade

The price of crude oil has swung sharply as uncertainty over the war in the Middle East continues.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 29. 17:25
Megszólalt az idős férfi, aki rálőtt az óvodára Solymáron
2026. április 29. 13:50
Súlyos börtönbüntetést kér az ügyészség az Aston Martin-os gázolóra – videó
×
×