Borzalom, amit a nyugdíjas nő művelt

A vádlott és a vele több évtizede házasságban élő, egy korábbi sérülése miatt járókeretet használó férfi rendszeresen, napi szinten ivott alkoholt, és gyakoriak voltak közöttük a veszekedések.

A 2024 májusának utolsó napján ittas állapotban a házastársak ismét veszekedni kezdtek, majd a nő a széken ülő férfi fejét többször ököllel és egy serpenyővel megütötte, orrát és száját befedte, majd nyakát megragadva fojtogatni kezdte. Csak akkor engedte el a férje nyakát, amikor a férfi már nem mutatott életjeleket.

Az asszony később értesítette a mentőket, akik már csak a férj halálának beálltát tudták megállapítani.

Az első fokon eljáró Pécsi Törvényszék a vádlottat emberölés bűntette miatt hét és fél év börtönre ítélte. Az ügyész a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbezett.

A Pécsi Ítélőtábla szerdai határozatával kilenc évre súlyosította a nőre kiszabott börtönbüntetést. Az ítélet jogerős.