Hamis termékek ezreit foglalta le az adóhatóság a Golgota úti piacon

Több mint 2500 hamis terméket és 150 e-cigarettát találtak a pénzügyőrök a budapesti Golgota úti piacon – közölte szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A piac egyik üzletének szinte teljes készlete jogsértő árukból állt: népszerű márkajelzéssel ellátott ruhák, pénztárcák, karórák, kiegészítők, kulcstartók, cipők, napszemüvegek, hátizsákok kerültek elő az ellenőrzés során.

A védjegyek jogosulti képviselői is megerősítették, hogy a silány minőségű termékek mindegyike hamisítvány. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az üzlet nem működtet online pénztárgépet.

Az üzletben tartózkodó svéd férfi azt mondta, hogy a boltban talált áruk mindegyike a saját tulajdona.

A pénzügyőrök a tiltott termékeket lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény, illetve jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást.

A hamis termékek több mint 112 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak, a dohánytermékek miatt a férfi akár milliós bírságra is számíthat – áll a közleményben.