A Golgota úti piac egyik üzlete, ahol a NAV ellenőrzést tartott 2026. áprilisában.
Nyitókép: NAV

Hamis termékek ezreit foglalta le az adóhatóság a Golgota úti piacon

Infostart / MTI

Az egyik üzletben azzal szembesültek az ellenőrök, hogy gyakorlatilag a teles árukészlete jogsértő termékekből állt: ruhák, pénztárcák, karórák, kiegészítők, kulcstartók, cipők, napszemüvegek, hátizsákok kerültek elő népszerű márkajelzéssel álcázva.

Több mint 2500 hamis terméket és 150 e-cigarettát találtak a pénzügyőrök a budapesti Golgota úti piacon – közölte szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A piac egyik üzletének szinte teljes készlete jogsértő árukból állt: népszerű márkajelzéssel ellátott ruhák, pénztárcák, karórák, kiegészítők, kulcstartók, cipők, napszemüvegek, hátizsákok kerültek elő az ellenőrzés során.

A védjegyek jogosulti képviselői is megerősítették, hogy a silány minőségű termékek mindegyike hamisítvány. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az üzlet nem működtet online pénztárgépet.

Az üzletben tartózkodó svéd férfi azt mondta, hogy a boltban talált áruk mindegyike a saját tulajdona.

A pénzügyőrök a tiltott termékeket lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény, illetve jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást.

A hamis termékek több mint 112 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak, a dohánytermékek miatt a férfi akár milliós bírságra is számíthat – áll a közleményben.

Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Ha a konfliktus ma véget érne, a világpiac fél-egy év alatt helyreállna.

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

