Szexuális erőszak, halálos fenyegetőzés, telefonlopás – durva este Miskolcon

Vádat emeltek egy férfi ellen szexuális erőszak és rablás miatt, miután egy nőt késsel fenyegetve szexuálisan bántalmazott, illetve elvette tőle a mobiltelefonját – közölte honlapján az ügyészség.

A férfi még 2025 márciusában egy autóbuszon ismerkedett meg a nővel, akit Miskolc területén gyalogosan kísért, miután leszálltak a járműről.

Amikor egy sötét utcaszakaszhoz értek, a férfi egy hét centiméter pengehosszúságú kést vett elő, majd szexuálisan bántalmazta a nőt.

A sértett később elhagyta a helyszínt, de a férfi utána ment, majd követelte tőle a telefonját, és végül egy hirtelen mozdulattal kicsavarta a nő kezéből. A sértett vissza akarta kérni a telefont, de a vádlott közölte vele, hogy ne menjen utána, mert leszúrja.

Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája ezen az oldalon található.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.