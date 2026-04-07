ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.09
usd:
330.23
bux:
125961.98
2026. április 7. kedd Herman
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Erőszak és bűnözés az utcákon. Egy agresszív kapucnis férfi.
Nyitókép: stevanovicigor/Getty Images

Szexuális erőszak, halálos fenyegetőzés, telefonlopás – durva este Miskolcon

Infostart

A férfi egy sötét utcaszakaszhoz érve egy hét centiméter pengehosszúságú késsel fenyegetőzött, majd szexuálisan bántalmazta azt a nőt, akivel egy buszon ismerkedett meg.

Vádat emeltek egy férfi ellen szexuális erőszak és rablás miatt, miután egy nőt késsel fenyegetve szexuálisan bántalmazott, illetve elvette tőle a mobiltelefonját – közölte honlapján az ügyészség.

A férfi még 2025 márciusában egy autóbuszon ismerkedett meg a nővel, akit Miskolc területén gyalogosan kísért, miután leszálltak a járműről.

Amikor egy sötét utcaszakaszhoz értek, a férfi egy hét centiméter pengehosszúságú kést vett elő, majd szexuálisan bántalmazta a nőt.

A sértett később elhagyta a helyszínt, de a férfi utána ment, majd követelte tőle a telefonját, és végül egy hirtelen mozdulattal kicsavarta a nő kezéből. A sértett vissza akarta kérni a telefont, de a vádlott közölte vele, hogy ne menjen utána, mert leszúrja.

Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája ezen az oldalon található.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

Kezdőlap    Bűnügyek    Szexuális erőszak, halálos fenyegetőzés, telefonlopás – durva este Miskolcon

vádemelés

rablás

telefon

szexuális erőszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű
Videó, nagygyűlés

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű
A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartanak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Cikkünk frissül.
 

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon

„Amerika velünk!” – üzent Orbán Viktor J. D. Vance alelnökkel való találkozója után – videó

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Budapestre érkezik az amerikai alelnök – itt vannak a legfőbb tudnivalók

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Délután Donald Trump amerikai elnök az iráni civilizáció eltörlésével fenyegetőzött. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Látványos videóban mutatta be a Sárréti Vízőrzők Egyesület, hogyan működik a túlterhelt csatornarendszer oldása Szeghalom környékén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 4. 11:44
Házalóktól rettegnek, riasztást adott ki a faluvezetés
2026. április 2. 20:16
Lányokat kényszerítettek prostitúcióra, most a törvény előtt kell felelniük
×
×