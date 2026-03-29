2026. március 29. vasárnap Auguszta
Nyitókép: pixabay

Az Interpol keresi a bukott síelnököt

Infostart / MTI

Az Interpol elfogatóparancsot adott ki Vedran Pavlek, a Horvát Sí Szövetség korábbi vezető tisztségviselője ellen, aki jelenleg Törökországban tartózkodik, ahol a horvát hatóságok nem tudják elérni - közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter.

A Nova TV-nek szombaton nyilatkozva Bozinovic elmondta: a körözés immár az Interpol valamennyi tagállama számára hozzáférhető, és az európai elfogatóparancs rendszerében is látható. Hozzátette, hogy Pavlek őrizetbe vételének időpontja a török igazságszolgáltatási eljárás menetétől függ, amelynek lezárulta után dönthetnek a kiadatásról és a gyanúsított Horvátországba szállításáról.

A belügyminiszter hangsúlyozta: a kiadatás végrehajtását végül a horvát rendőrség végzi majd.

A horvát korrupcióellenes ügyészség (USKOK) pénteken jelentette be, hogy nyomozást indított Vedran Pavlek és több társa ellen, akik a gyanú szerint 2014-2015 óta bűnszervezetben mintegy

30 millió eurót vontak ki a szövetségből fiktív szerződések révén.

A gyanú szerint a pénzt offshore cégeken és több országban működő vállalati hálózaton keresztül utalták ki a szövetségtől nem létező szolgáltatásokra kiállított számlák alapján.

A rendőrség csütörtökön házkutatást tartott Pavlek zágrábi lakhelyén, de nem találták ott.

Fotónk illusztráció.

Az oroszok új internethálózatot építenek

Oroszország a héten lőtte fel a Starlink, alacsonypályás internet-szolgáltató műholdrendszer riválisának szánt saját hálózata első műholdjait. Moszkva mintegy 1,3 milliárd dollárt szán a rendszer fejlesztésére.
Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán Izraelt támadta.

Súlyos baleset után asztalra csapnak az F1-pilóták: lépni kell, mielőtt újra tragédia történik

Oliver Bearman súlyos balesete után a versenyzők és a csapatfőnökök egyaránt azonnali szabálymódosítást követelnek.

Power cuts in Tehran after energy infrastructure hit, Iran says, as industrial complex on fire in Israel

Iranian officials are working to restore power, as Israel declares a "hazardous materials incident" in the south of the country following the blaze.

EZT OLVASTA MÁR?
2026. március 29. 20:46
Lehet, hogy megtörtént az évtized műkincsrablása
2026. március 27. 22:59
Életfogytiglani börtönt kaptak a zárkatársukat halálra kínzó elítéltek
