Az Interpol keresi a bukott síelnököt

A Nova TV-nek szombaton nyilatkozva Bozinovic elmondta: a körözés immár az Interpol valamennyi tagállama számára hozzáférhető, és az európai elfogatóparancs rendszerében is látható. Hozzátette, hogy Pavlek őrizetbe vételének időpontja a török igazságszolgáltatási eljárás menetétől függ, amelynek lezárulta után dönthetnek a kiadatásról és a gyanúsított Horvátországba szállításáról.

A belügyminiszter hangsúlyozta: a kiadatás végrehajtását végül a horvát rendőrség végzi majd.

A horvát korrupcióellenes ügyészség (USKOK) pénteken jelentette be, hogy nyomozást indított Vedran Pavlek és több társa ellen, akik a gyanú szerint 2014-2015 óta bűnszervezetben mintegy

30 millió eurót vontak ki a szövetségből fiktív szerződések révén.

A gyanú szerint a pénzt offshore cégeken és több országban működő vállalati hálózaton keresztül utalták ki a szövetségtől nem létező szolgáltatásokra kiállított számlák alapján.

A rendőrség csütörtökön házkutatást tartott Pavlek zágrábi lakhelyén, de nem találták ott.

Fotónk illusztráció.