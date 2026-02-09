ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
Nyitókép: Unsplash.com

Tudta, hogy csak 14 éves a lány, mégis fizetett érte

Infostart / MTI

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt, mert gyermekprostituálttal készpénz ellenében szexuális cselekményeket végzett – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

Közleményük szerint a férfi 2025. január elején a délelőtti órákban ismerkedett meg a lánnyal Miskolcon; a beszélgetés során az is kiderült, hogy a lány 14 éves.

A gépjárművel egy parkolóban álltak meg, ahol 5000 forint ellenében a sértett a vádlott számára szexuális cselekményt végzett. Másnap egy bokros területhez mentek, itt a vádlott a sértett alsó ruházatát levette és 7000 forint ellenérték fejében szexuális cselekményt végzett.

A vádlott tudatában volt annak, hogy a sértett nem töltötte be a 18. életévét, ennek ellenére létesített vele szexuális kapcsolatot, ellenszolgáltatásért.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével, egyidejűleg indítványozta végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amellyel összefüggésben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba – áll a közleményben.

