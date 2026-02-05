ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.68
usd:
321.81
bux:
0
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
sweet wine being poured into a wineglass, isolated on white background
Nyitókép: igorr1/Getty Images

Bíróság elé állítják a gondatlan pultost

Infostart / MTI

A Monori Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki bor helyett klóros fertőtlenítőszert öntött egy vendég poharába, így maradandó fogyatékosságot okozott - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A gyömrői nő egy helyi vendéglátóhelyen dolgozott pultos-pénztáros munkakörben. 2022 májusában a főnöke megkérte, hogy egy másik egységbe menjen át egy órára helyettesíteni. Ismeretlen személy, ismeretlen időpontban egy adott fajtájú bor feliratával ellátott, színtelen üvegébe lúgos kémhatású, aktív klórtartalmú fertőtlenítőszert töltött, majd azt a vendéglátóhelyen, bárki által hozzáférhető helyen elhelyezte, és erről a vádlott nem tudott.

A vendéglátóhelyre betérő nő - más mellett - egy pohár bort kért a vádlottól, a pultos nő pedig a fertőtlenítőt tartalmazó palackból anélkül, hogy előtte az üveget, annak címkéjét, illetve az üvegben lévő folyadékot ellenőrizte volna, 2 deciliternyit kitöltött a sértettnek. A sértett azonnal rosszul lett, miután beleivott, ezért kórházba vitték a mentők.

A nő maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett.

A közlemény szerint ha a vádlott a kiszolgálást megelőzően munkaköri leírásának megfelelően ellenőrizte volna az üveget, illetve a benne lévő folyadékot, akkor észlelte volna az üvegben és annak kupakján a fehér kristályos szemcséket, illetve az üvegben lévő folyadék - fehérbortól lényegesen eltérő - szagát.

Monori Járási Ügyészség a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Bíróság elé állítják a gondatlan pultost

gondatlanság

gondatlan veszélyeztetés

pultos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Küzdenek a hazai éttermek, kevés a vendég és a jó munkaerő – mondja a vendéglátók ipartestületének elnöke

Küzdenek a hazai éttermek, kevés a vendég és a jó munkaerő – mondja a vendéglátók ipartestületének elnöke
Jelentős gondokkal küzd a magyar vendéglátóipar. Ma 15-20 ezerrel kevesebb alkalmazott és 9-10 ezerrel kevesebb üzlet hozza ugyanazt a forgalmat, mint a pandémia előtt, amit akár hatékonyságnövelésnek is tekinthetünk, de az ágazat segítségre szorul, az emberek pedig alig mernek étteremben költeni – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár folytatódnak a háromoldalú ukrán-amerikai-orosz tűzszüneti egyeztetések, és Mark Rutte NATO-főtitkár is Ukrajna számára biztató kijelentéseket tett, Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből, miszerint nem léphetnek idegen erők ukrán földre békefenntartó céllal, Kijevnek pedig feltétel nélkül le kell mondania keleti területeiről. Sőt, az orosz vezetés még mindig hisz abban is, hogy képesek lesznek megszüntetni a teljes ukrán államiságot.
VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület

Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület

A Károli Gáspár Református Egyetem csaknem 289 millió forintos beruházással alakítja át korábbi irodaépületét kollégiummá Budapest VIII. kerületében. A Szigetvári utcai ingatlan retrofit jellegű átalakítását a Nostra Casa Kft. végzi: az 1990-es években épült épület meglévő szerkezetére támaszkodva alakítanak ki hallgatói szálláshelyet - írta meg a Magyar Építők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Országos áramkimaradás: leállt egy fontos erőmű, hatalmas a pánik

Országos áramkimaradás: leállt egy fontos erőmű, hatalmas a pánik

A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US must be prudent when supplying arms to Taiwan, Xi tells Trump

US must be prudent when supplying arms to Taiwan, Xi tells Trump

Wednesday's call comes in the wake of a flurry of visits by Western leaders to China in recent months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 06:38
Hiába a jelblokkoló, beleválasztott a tolvaj – ilyen autóval nem is kellett volna próbálkoznia
2026. február 4. 21:54
Az hagyján, hogy „elfelejtett” fizetni tankolás után – videó
×
×
×
×