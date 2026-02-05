Bíróság elé állítják a gondatlan pultost

A gyömrői nő egy helyi vendéglátóhelyen dolgozott pultos-pénztáros munkakörben. 2022 májusában a főnöke megkérte, hogy egy másik egységbe menjen át egy órára helyettesíteni. Ismeretlen személy, ismeretlen időpontban egy adott fajtájú bor feliratával ellátott, színtelen üvegébe lúgos kémhatású, aktív klórtartalmú fertőtlenítőszert töltött, majd azt a vendéglátóhelyen, bárki által hozzáférhető helyen elhelyezte, és erről a vádlott nem tudott.

A vendéglátóhelyre betérő nő - más mellett - egy pohár bort kért a vádlottól, a pultos nő pedig a fertőtlenítőt tartalmazó palackból anélkül, hogy előtte az üveget, annak címkéjét, illetve az üvegben lévő folyadékot ellenőrizte volna, 2 deciliternyit kitöltött a sértettnek. A sértett azonnal rosszul lett, miután beleivott, ezért kórházba vitték a mentők.

A nő maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett.

A közlemény szerint ha a vádlott a kiszolgálást megelőzően munkaköri leírásának megfelelően ellenőrizte volna az üveget, illetve a benne lévő folyadékot, akkor észlelte volna az üvegben és annak kupakján a fehér kristályos szemcséket, illetve az üvegben lévő folyadék - fehérbortól lényegesen eltérő - szagát.

Monori Járási Ügyészség a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.