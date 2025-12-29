Felakasztotta magát a cellájában a Suriname-i késes ámokfutó

A mentális problémákkal küzdő 43 éves férfi hétfő reggel akasztotta fel magát cellájában, az egyik paramaribói rendőrkapitányságon, amikor rövid időre felügyelet nélkül maradt – közölték a hatóságok.

Elfogásakor az ámokfutót lábon lőtték, és kórházba vitték, ám vasárnap este átszállították a rendőrségi fogdába, mivel nem tartották szükségesnek további kórházi ellátását.

A férfi elsőként négy kiskorú – 5-15 éves – gyermekét késelte halálra.

Két gyermekének sikerült elmenekülnie, ők segítségül hívták az utca túloldalán élő nagyszülőket, akiket azonban szintén megölt a zavart elméjű apa. A férfi később a szomszéd házban folytatta a vérengzést, és más, távolabb lakó családtagjait is meg akarta támadni, de közben a rendőrök ártalmatlanították.

A halálos áldozatok mellett vágott sebekkel került kórházba a tettes 16 éves lánya és egy 72 éves szomszéd férfi. A hollandajkú dél-amerikai ország kormánya minden segítséget megígért az áldozatok hozzátartozóinak.