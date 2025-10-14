ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: NAV

Ezen a „rakott tésztán” még a hatóságok is elcsodálkoztak

Infostart

Nem egy új receptet próbált ki a sofőr, hanem a cigarettacsempészet egy „kreatív” változatát. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán buktatták le azt a román férfit, aki a szárított tészták alá rejtve próbált több mint kétezer doboz cigarettát csempészni.

A pénzügyőrök az M1-es autópályáról tereltek le egy Romániából Angliába tartó kisbuszt, ami egy hatalmas utánfutót vontatott. A járműben hat utast ült, a rakomány pedig első ránézésre ártalmatlannak tűnt: a raktérben kartondobozokba csomagolt szárított tészta sorakozott. A mennyiség azonban gyanúsan soknak mutatkozott, ezért a járőrök a dobozokat is átvizsgálták. Kiderült, hogy a tészta rétegei alatt összesen 2190 doboz román zárjegyes cigaretta rejtőzött – közölte a NAV.

A 30 éves sofőr elismerte, hogy a füstölnivalót ő rejtette el a rakományban és az Angliában dolgozó honfitársainak vitte volna. A jelek szerint a sofőr a tésztát extra feltéttel tervezte exportálni, de ehelyett kellemetlen helyzetet kavart magának. A recept ezúttal nem jött be.

Az egyenruhások több mint 5 millió forint értékű dohányterméket foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A fiatal férfi akár 8 millió forint bírságra is számíthat.

A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.

Bűnügyek    Ezen a „rakott tésztán" még a hatóságok is elcsodálkoztak

nav

csempészet

cigaretta

tészta

2025. október 14. 19:13
