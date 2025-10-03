ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.83
usd:
331.5
bux:
99976.02
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Fejvadászok kaptak el két magyar szexuális ragadozót Hollandiában

Infostart

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fejvadászai az ENFAST hálózaton keresztül akadtak a nyomára mindkét Hollandiában bujkáló körözött személynek.

Az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül van lehetősége arra a KR NNI Célkörözési Osztályának, hogy azokat a magyar körözötteket, akik feltehetően külföldön bujkálnak, megtalálják – írja beszámolójában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

A magyar fejvadászok különösen kiemelt figyelmet fordítanak a szexuális bűncselekmények miatt körözött magyar állampolgárok felkutatására. A nemzetközi hálózat adta lehetőségek és

a külföldi partnerhatóságokkal való szoros együttműködés eredményeként az elmúlt héten Hollandiában sikerült elfogni két olyan szökevényt, akiket szexuális bűncselekmények miatt kerestek.

A gyanú szerint K. Róbert 2021 tavaszán többször is szexuális kapcsolatot létesített egy 14. életévét be nem töltött lánnyal, közben több alkalommal is kábítószerrel kínálta a kiskorút. A Dunakeszi Rendőrkapitányságon indult nyomozás. Az eljárás során a nyomozók azonosították az elkövetőt, aki azonban egy idő után elérhetetlenné vált, tartózkodási helyét nem lehetett megállapítani. Így belföldi és európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben, mert gyanították, hogy külföldre szökhetett.

A másik esetben minősített emberkereskedelem miatt folyt eljárás a BRFK Nyomozó Főosztályán V. Ferenc ellen, aki az adatok alapján hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve huzamosabb időn keresztül szexuális cselekményt végeztetett egy többszörösen kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettel. V. Ferenc a nyomozás során szintén elérhetetlenné vált, ezért ellene is elfogatóparancsot bocsátottak ki, illetve intézkedtek európai és nemzetközi körözésének elrendeléséről is.

Mind a dunakeszi, mind a budapesti nyomozók kérték a KR NNI célkörözési egységének a segítségét a körözöttek elfogásában, tekintve, hogy olyan adatok merültek fel, hogy mindketten Hollandiában tartózkodhatnak.

Így a magyar fejvadászok az ENFAST-on keresztül felvették a kapcsolatot a holland célkörözési egységgel. Majd szoros együttműködésüknek köszönhetően azonosították tartózkodási helyüket.

K. Róbertet szeptember 23-án Zwolle városában fogták el a holland rendőrök, míg V. Ferencet szeptember 28-án Beuningen településen. Mindketten a munkahelyükön tartózkodtak, mikor rajtuk ütöttek. K. Róbert egy étteremben, míg V. Ferenc egy boltban dolgozott.

A két elfogott magyar körözött kiadatásáról a holland bíróság fog dönteni, míg annak végrehajtásáról, a Magyarországra történő kísérésről az ORFK BF NEBEK (Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ) gondoskodik.

Kezdőlap    Bűnügyek    Fejvadászok kaptak el két magyar szexuális ragadozót Hollandiában

rendőrség

hollandia

készenléti rendőrség

elfogadás

fejvadász

szexuális ragadozó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró a Ferrari pilótáiról: Hamilton gyászol, Leclerc leléphet

Szakíró a Ferrari pilótáiról: Hamilton gyászol, Leclerc leléphet

Egyre csökken a Ferrari sansza arra, hogy futamgyőzelmet szerezzen a Forma–1 2025-ös idényében, de a hét végi Szingapúri Nagydíj akár kínálhat esélyt erre – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A Motorsport Online főszerkesztője arról is beszélt, hogy Lewis Hamilton valószínűleg rosszabb lelkiállapotban kezdi meg a következő versenyhétvégét, mint csapattársa, Charles Leclerc.
Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját a miniszterelnök. Szerinte délibáb, hogy az ukrajnai háborús helyzetet az EU tovább bírja, mint Oroszország.
 

Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Az amerikai kormányzati leállás nem sok nyomot hagyott eddig a tőzsdéken, tegnap ismét történelmi csúcsra emelkedtek az amerikai piacok, részben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmusnak köszönhetően. Ezek után az ázsiai kép vegyes volt, a japán piac kifejezetten jól teljesített, részben a Hitachi ralijának köszönhetően, miután a cég partnerséget jelentett be az OpenAI-jal. Az európai tőzsdéken közben folytatódik az elmúlt napokban látott emelkedés. A fontosabb adatközlések közül a mai amerikai munkaerőpiaci statisztika elmarad a kormányzati leállás miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?

A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?

A KSH turisztikai adatai nemcsak a szektor állapotát tükrözik, hanem a szállodai döntéshozók napi működését is befolyásolják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Police name the men as Adrian Daulby, 53, and Melvin Cravitz, 66, with the attacker believed to be Jihad Al-Shamie, a British citizen of Syrian descent.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 08:41
Egy egész maffia futtatta az elkábított lányt
2025. október 2. 09:23
Börtönbe vezet az iskolai pizsamaparti borzalmas históriája
×
×
×
×