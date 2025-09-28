Leütötte az orvost, mert elégedetlen volt a munkájával

A vádirat szerint az élettársi kapcsolatban élő vádlottak tavaly januárban keresték fel a mátészalkai orvosi ügyeletet, mivel a férfi szeme begyulladt - olvasható a megyei lapban.

Miután az orvos ellátta a pácienst, a vádlottak elégedetlenek voltak az ellátással, aminek következtében a nő szidalmazni kezdte az ügyeletes orvost. Viselkedésük miatt a személyzet végül kiküldte őket az épületből.

Az incidens ekkor sem ért véget. A nő a telefonjával az ajtóból felvételt készített az orvosról, miközben folyamatosan fenyegette őt, és arra biztatta élettársát, hogy bántalmazza a sértettet. A férfi ennek hatására a tarkóján megütötte az orvost, aki a ütéstől a földre esett és könnyű sérüléseket szenvedett.

Felfüggesztett börtön az indítvány

A vádlottak cselekményét az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének és könnyű testi sértés vétségének minősítette. A nő esetében a vád a bántalmazás felbujtójaként való elkövetésre vonatkozik.

Az ügyészség mértékes indítványt tett az ügyben: beismerésük és büntetlen előéletük esetén a vádlottakkal szemben 2 évre felfüggesztett 10 hónap börtönbüntetés és pártfogó felügyeletük elrendelése a javaslat.