Nyitókép: Pixabay

Gyémánttolvajokat fogtak Dubajban - videó

Infostart / MTI

Elfogták Dubajban egy rendkívül ritka rózsaszín gyémánt tolvajait - közölte hétfőn az Egyesült Arab Emírségek hírügynöksége a helyi rendőrségre hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a három gyanúsítottat azzal vádolják, hogy ellopták a 25 millió dollár (8,5 milliárd forint) értékű drágakövet.

A rózsaszín gyémántot egy kereskedő hozta Európából Dubajba, akit a bűnözők egy villába csaltak egy dúsgazdag vevővel kecsegtetve, majd ellopták tőle a drágakövet.

A rendőrség a bűntényt követően nyolc órával már őrizetbe is vette a három gyanúsítottat, akik egy közelebbről meg nem nevezett ázsiai országból származnak. A hatóságok szerint a tolvajok kézre kerítése során külön ilyen helyzetekre szakosodott alakulatokat és korszerű, mesterséges intelligencián alapuló technológiákat is bevetettek.

Dubaj a nemzetközi gyémántkereskedelem egyik legfontosabb központjának számít.

