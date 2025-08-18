Gyémánttolvajokat fogtak Dubajban - videó

A tájékoztatás szerint a három gyanúsítottat azzal vádolják, hogy ellopták a 25 millió dollár (8,5 milliárd forint) értékű drágakövet.

A rózsaszín gyémántot egy kereskedő hozta Európából Dubajba, akit a bűnözők egy villába csaltak egy dúsgazdag vevővel kecsegtetve, majd ellopták tőle a drágakövet.

#DubaiPolice successfully thwarts theft of an exceptionally rare pink #diamond worth $25 million and foils the criminals’ attempt to smuggle it out of the country.



Dubai Police arrested the gang, who had been plotting for over a year to steal the rare diamond, which is certified… pic.twitter.com/WkvrA8a5x4 — WAM English (@WAMNEWS_ENG) August 18, 2025

A rendőrség a bűntényt követően nyolc órával már őrizetbe is vette a három gyanúsítottat, akik egy közelebbről meg nem nevezett ázsiai országból származnak. A hatóságok szerint a tolvajok kézre kerítése során külön ilyen helyzetekre szakosodott alakulatokat és korszerű, mesterséges intelligencián alapuló technológiákat is bevetettek.

Dubaj a nemzetközi gyémántkereskedelem egyik legfontosabb központjának számít.