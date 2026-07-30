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Nyitókép: Pixabay

A Föld szomorú napja az idei év július 30-a

Infostart / InfoRádió

Július 30-án az emberiség elérte a túlfogyasztás napját, ami azt jelenti, hogy gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. Bíró Imola, a Követ Egyesület kommunikációs vezetője az InfoRádió kérdésére elmondta: szinte még egy Föld bolygóra lenne szükség ahhoz, hogy ezt az életmódot folytatni tudjuk.

Ez egy figyelmeztető jelzés mindannyiunk számára: elértük azt a napot, amikor elfogyasztottuk azt az erőforrás-mennyiséget, amit a természet egy év alatt képes megújítani. Azért létezik ez a nap, mert a globális gazdasági működés egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. Ez egy fenntarthatatlan pálya, ami hozzájárul az éghajlatváltozás fokozódásához, súlyosbítja az erőforráshiányt, és egyre nagyobb kockázatot jelent mindazok számára, akik erre nincsenek felkészülve – figyelmeztet Bíró Imola.

A Követ Egyesület kommunikációs vezetője elmondta: „az 1970-es évek óta számolja ezt a dátumot a Global Food Print Network nevű kanadai nemzetközi fenntarthatósági szervezet. Úgy számolják ki a túllövés napját, hogy összeszámolják, a világon mennyi erőforrás, úgynevezett biokapacitás áll rendelkezésünkre, és ezt összevetik a világ különböző országainak fogyasztásával. Ezeket a számolásokat évről évre pontosítják, csiszolják, és így tudták jelezni, hogy idén már 73 százalékkal gyorsabban használjuk fel a természeti erőforrásokat, mint amilyen ütemben a Föld ezt képes megújítani.”

A számítások szerint

szinte egy másik Föld bolygóra, vagyis 1,73 Földre lenne szükség, hogy ezt az életmódot folytatni tudjuk.

„Az év második felében, vagyis mostantól kezdve gyakorlatilag hitelből élünk. Ez veszélyezteti az erőforrásbiztonságot, az erdőink létét, a talajmennyiséget, a biológiai sokféleséget, de ha csak kinézünk ma az ablakon ebben a hőhullámban, tudjuk, hogy kevesebb a csapadék, aszály van, ez veszélyezteti az élelmiszertermelést, a mezőgazdaságot, és bizony, ha megnézzük a patakokat, folyókat, ezeknek egyre kevesebb a vízhozama” – sorolta a kommunikációs vezető.

Mint mondta: nagyon sok mindent tudunk tenni, de a cselekvés nem egyedül a lakosság feladata. A különböző társadalmi szereplők, a kormányzatok, a települések, a civil szervezetek, a vállalatok összefogásával valósulhat meg a cél.

„A legfontosabb, hogy minél kevesebbet fogyasszunk, és a meglévő erőforrásainkkal minél hatékonyabban gazdálkodjunk. Ebben segít minket a különböző megújuló erőforrások használata és fejlesztése, a környezetbarát innováció. Mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy mit tud tenni. Például kevesebbet vásárolni, vagy olyan termékeket beszerezni, amelyeket újra, vagy sokáig tud használni. Kevesebb autóhasználattal, több közösségi közlekedéssel is lehet ezen a dátumon javítani. A cél az, hogy december 31-ig visszatoljuk, de ez még nagyon messze van, ehhez nagyon sok apró lépésre van szükség” – emlékeztetett.

Az interjút Barkóczi Bence készítette.

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