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Tûzoltóautóról locsolják az embereket a prágai Óváros téren 2026. július 30-án. A cseh meteorológusok újabb hõhullámot jósolnak az ország egész területére, a hõmérséklet várhatóan a mai napon meghaladja a 35 Celsius-fokot, és július 31-én egyes területeken akár a 40 Celsius-fokot is elérheti.
Nyitókép: Martin Divisek

Csehországban ég az erdő, Szlovákiában lassítanak a vonatok a hőség miatt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Rekordközeli és történelmi csúcsokat döntő hőséggel küzd Közép-Európa: Csehországban helyenként a 40 fokot is átlépte a hőmérséklet, miközben az ország több pontján erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók. A prágai állatkertben pedig különleges módszerrel próbálják enyhíteni a kánikulát a jegesmedvék számára. Szlovákiában eközben a vasúttársaság megelőző intézkedéseket vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében.

Csehországban már csütörtökön megdőlt a hőségrekord. Az Ústí nad Labem régióban található Doksany településen 40,1 Celsius-fokot mutattak a hőmérők, ezzel messze túlszárnyalva az 1994-es 37,1 fokos helyi csúcsot. Plzeňben 39,2 fokot mértek, míg Morvaországban és Sziléziában 37 fok körül alakult a csúcshőmérséklet.

Prága, 2026. július 30. Tûzoltóautóról locsolják az embereket a prágai Óváros téren 2026. július 30-án. A cseh meteorológusok újabb hõhullámot jósolnak az ország egész területére, a hõmérséklet várhatóan a mai napon meghaladja a 35 Celsius-fokot, és július 31-én egyes területeken akár a 40 Celsius-fokot is elérheti. MTI/EPA/Martin Divisek
Prága, 2026. július 30. Tûzoltóautóról locsolják az embereket a prágai Óváros téren 2026. július 30-án. A cseh meteorológusok újabb hõhullámot jósolnak az ország egész területére, a hõmérséklet várhatóan a mai napon meghaladja a 35 Celsius-fokot, és július 31-én egyes területeken akár a 40 Celsius-fokot is elérheti. MTI/EPA/Martin Divisek

A meteorológusok kiemelték: a 40 fokos lélektani határ átlépésére eredetileg csak pénteken számítottak, amikor egy még melegebb légtömeg éri el a térséget. A szakemberek fokozott folyadékfogyasztásra, valamint a fizikai megterhelés és a napozás kerülésére szólítják fel a lakosságot.

A rendkívüli forróság és az erős szél máris súlyos katasztrófához vezetett a morva-sziléziai régióban. Opava közelében, Větřkovice és Nové Vrbno határában erdőtűz ütött ki, amely a viharos széllökések miatt gyorsan átterjedt a szomszédos gabonatarlóra is. A helyszínen 21 tűzoltóegység küzdött a lángokkal, a munkát pedig a legmagasabb, harmadik fokozatú riasztás mellett helikopterek is segítették. A cseh rendőrség egy 900 literes víztartállyal felszerelt Bell 412-es helikoptert, míg a tűzoltóság egy 3,5 tonnás kapacitású Black Hawkot és óriási, több tizezer literes vízszállító tartálykocsikat is bevetett a tűz megfékezésére.

Jeges segítség

A kánikula az állatvilágot is komolyan megviseli. A prágai állatkertben csaknem három tonna jeget kaptak a látogatók kedvencei, a 16 éves jegesmedve-ikrek, Gregor és Aleut. A szigorú biztonsági intézkedések mellett beszállított jégtömbök nemcsak a hűsölést szolgálják, hanem fizikai és mentális ösztönzést is jelentenek a ragadozóknak a 38 fokos prágai hőségben. Ha a kánikula folytatódik, az állatkert jövő héten újabb jégszállítmányt biztosít számukra.

Szlovák vasút

A hőséghullám a közlekedést sem kíméli. A Szlovák Vasutak biztonsági okokból megelőző korlátozásokat léptetett életbe a teljes hálózaton. Azokon a szakaszokon, ahol a vonatok rendesen 80 km/óránál gyorsabban haladnának, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt – délelőtt 10 és este 9 óra között – maximum 80 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be.

A vasúttársaság arra figyelmezteti az utazókat, hogy a forróság miatti síntágulás és a sebességcsökkentés miatt járatkésésekre kell számítani. A hatóságok azt javasolják az utasoknak, hogy a déli csúcsidőben kerüljék az utazást, és vigyenek magukkal folyadékot.

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