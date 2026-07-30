Rekordot döntött a hőség halálos áldozatainak száma Németországban

A Robert Koch Intézet (RKI) becslése szerint, amely heti jelentésében olvasható, július 19-ig országszerte 9800, a hőhullámmal összefüggő halálesetet regisztráltak. Ez a szám magasabb, mint bármelyik teljes évben 2016 óta. Több régióban jelenleg is 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre számítanak.

A hőhullámmal összefüggő halálesetek legnagyobb hányada a 75 éves és annál idősebb korosztályban fordul elő - közölte az RKI. Az intézet szerint a halálozási arány jelentősen emelkedik azokban a hetekben, amikor az átlaghőmérséklet meghaladja a 20 Celsius-fokot.

„Ennek következtében arra számítunk, hogy az idei nyáron bekövetkező hőhullámok hasonlóan megnövekedett halálozási arányhoz fognak vezetni” – tették hozzá.

Németországot ezen a nyáron több hőhullám is sújtotta, június végén pedig megdőlt az országos hőmérsékleti rekord. A legújabb hőhullám miatt a hőmérséklet csütörtökön várhatóan eléri a 39 Celsius-fokot.