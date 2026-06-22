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Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Az Amnesty az államfő elmozdításának módját bírálja

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Amnesty International Magyarország szerint Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után; a kormány által választott megoldás „nincs rendben” – közölte a jogvédő szervezet hétfőn.

A kormány hétfőn hozta nyilvánosságra a 17. Alaptörvény-módosításra vonatkozó javaslatát, amely rendelkezik Sulyok Tamás megbízatásának megszűnéséről is; ez alapján az államfő megbízatása a módosított Alaptörvény hatályba lépését követő napon megszűnik.

A jogvédő szervezet szerint Sulyok Tamás soha nem emelte fel a szavát a hatalmi önkénnyel szemben vagy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők védelmében, és „nem tett semmi azért, hogy mindenki úgy érezhesse: egyenlő, szabad és megbecsült tagja a közösségünknek”. Ennek fényében nem vitatják, hogy Sulyok Tamás távozása indokolt, álláspontjuk szerint azonban a kormány által választott megoldás „nincs rendben”.

Mint írták, az Alaptörvény-módosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges.

Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sulyok Tamás okot adott.

A szervezet kifogásolta azt is, hogy a kormány öt napot adott a véleményezésre, „ami a szokásos társadalmi egyeztetés minimális 8 napjánál is kevesebb”. Ezzel együtt az Alaptörvény-módosítás további részeire vonatkozó álláspontjukkal együtt elküldik véleményüket – jelezte a jogvédő szervezet.

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