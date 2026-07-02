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Nyitókép: Sulyok Tamás/Facebook

Az alkotmányos konfliktusról tárgyalt Sulyok Tamás a Velencei Bizottsággal

Infostart / MTI

Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten – tájékoztatta a Sándor-palota az MTI-t.

Az államfő hivatala emlékeztetett arra: a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez.

Sulyok Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte „a választások után kialakult, a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához”. Hozzátették: a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben.

„A köztársasági elnök méltányolja a Velencei Bizottság elkötelezettségét a vitás helyzet rendezésének támogatásában, egyúttal reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez” – fogalmazott a közleményben a Sándor-palota.

A csütörtöki tárgyaláson részt vett Marta Cartabia, a Velencei Bizottság elnöke, Simona Granata-Menghini, a Velencei Bizottság igazgatója és titkára, valamint Christoph Grabenwarter, a Velencei Bizottság Ausztria által delegált tagja.

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Kezdőlap    Belföld    Az alkotmányos konfliktusról tárgyalt Sulyok Tamás a Velencei Bizottsággal

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