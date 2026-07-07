Magyar Péter: vége a bábszínháznak!

„Tényleg van, aki azt hitte, hogy ha a Tisza megkapja a kétharmados felhatalmazást, akkor minden úgy megy tovább, mint eddig, és a bábok maradnak? Hát nem.” – írta kedd reggeli Facebook-posztjában Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő az üzenet alá kommentben még hozzátette: „A bábszínháznak vége van.” – írja az Index.

Az Országgyűlés kedden tárgyalja a 17. Alaptörvény-módosítást, amit Magyar Péter szombaton nyújtott be. A kormányfő 12 pontban foglalta össze a javaslat-csomagot:

12 éves (vagy háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.

A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.

Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.

Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.

Kevesebb sarkalatos törvény.

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.

A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.

A közpénz védelmének erősítése.

A vármegyék visszanevezése megyékre.

Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.

Magyar Péter nem lesz ott a Parlamentben a javaslat megvitatásakor, jelenleg Törökország fővárosában, Ankarában van a NATO-csúcson.

Ezt követően szerdán nem jön egyből haza, hanem Törökországban marad, és Antalyában tart egy rövid, négy napos nyaralást a két kisebbik fiával. Leszögezte, hogy a nyár hátralévő részében nem lesz több ilyen. A miniszterelnök várhatóan vasárnap este érkezik haza.