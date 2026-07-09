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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Sulyok Tamás köztársasági elnök a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Sulyok Tamás államfő hosszú üzenetben figyelmeztet az Alaptörvény-módosítás veszélyeire

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„Az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét” – írja a Sándor-palota közleménye.

A Facebookon közzétett közlemény szerint „Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva, a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvény-módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon.”

Mint a Sándor-palota közleménye írja, „A köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az Alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból, az Alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Sulyok Tamás emlékeztet: 1990 óta a köztársasági elnököket lényegében változatlan eljárással legitim módon, a legfőbb népképviseleti szerv, az Országgyűlés választotta meg.”

A közlemény szerint „az ezt követően hivatalba lépő államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódjaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként, egyfajta politikai kinevezettként kerül tisztségébe. Ennek az eljárásnak a legalizálásával a mindenkori köztársasági elnök egyúttal az őt megválasztó politikai többség foglyává is válik, hiszen ettől fogva bármikor elmozdítható tisztségéből, ha a hivatalban maradása a továbbiakban nem felel meg az uralkodó politikai hatalmi céloknak.

Nemcsak a köztársasági elnöki intézmény sérül azonban, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben

a tizenhetedik alaptörvény-módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható.

Ez a hatalommegosztás helyett hatalomkoncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet. Az alkotmányos szabályok nyílt átlépésére nem épülhet alkotmányos demokrácia.”

A közlemény szerint „Sulyok Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Mindazonáltal, rámutat arra is, hogy a közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus jogállami megoldását jelentheti az alkotmányjog terén nemzetközi szinten szaktekintélynek számító Velencei Bizottság véleményének figyelembevétele.”

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Kezdőlap    Belföld    Sulyok Tamás államfő hosszú üzenetben figyelmeztet az Alaptörvény-módosítás veszélyeire

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Éles kritikát fogalmazott meg Sulyok Tamás: szerinte veszélyes precedenst teremthet a kormány új terve

Éles kritikát fogalmazott meg Sulyok Tamás: szerinte veszélyes precedenst teremthet a kormány új terve

Sulyok Tamás köztársasági elnök élesen bírálja az Alaptörvény tervezett tizenhetedik módosítását, amely többek között közvetlenül megszüntetné hivatali megbízatását. Az államfő szerint a javaslat személyre szabott, politikai indíttatású eltávolítás, amely sérti a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalommegosztás elvét. Sulyok figyelmeztetett, hogy a lépés veszélyes precedenst teremthet bármely független közjogi intézmény vezetőjének elmozdítására, és a hatalomkoncentráció irányába mutat. A helyzet rendezéséhez a Velencei Bizottság bevonását és az európai alkotmányos elvek tiszteletben tartását sürgette.

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