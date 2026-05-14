Az Orbán-kormány távozó miniszterei átadták a dossziékat – a nap legfontosabb hírei

Megtörtént a hivatalos átadás-átvétel a leköszönő és az új kormány miniszterei között. Magyar Péter feszültnek nevezte a találkozót és bírálta, hogy nem minden miniszter az új kormányzati struktúrának megfelelő bontásban adta át a dokumentumokat. A kormányfő azt mondta: elfogadták a leköszönő kormány tagjainak javaslatát, hogy egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják föl végkielégítésüket.

Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány. Erről első ülésén döntött a Tisza-kabinet.

Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést – jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás-átvétel. Magyar Péter hozzátette: teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést.

A katonák több szabadságot kapnak, és újra Petőfi Sándor nevét viseli majd a Mária Terézia laktanya – jelentette be az új honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz már alá is írta a rendeletet, amelynek értelmében plusz 10 nap szabadságot biztosítanak az állománynak, a honvédelem napja alkalmából pedig szolgálatmentes nappá nyilvánítja május 21-22-ét. Azt ígérte, átvilágítják a bérrendszert is.

Hétfőn a kormány elé viszi az azbesztszennyezés ügyét az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a szombathelyi azbesztszennyezés helyszínén tartott tájékoztatóján azt mondta, hogy már több mint 300 helyszínen bukkant fel a szennyezés és a tervek szerint napokon belül elvégzik a további szükséges vizsgálatokat.

A kormányfő elrendelte az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003-as törvény teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát is. Emellett átfogó kórházi hűtési programot hirdettek az egészségügyi szolgáltatóknál. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthon jogsértéseinek kivizsgálását. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a. hétfő.

A Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal korábbi tárcájának épületébe - közölte a miniszterelnök. Magyar Péter megerősítette, hogy a Karmelita kolostor esetében keresik a legjobb megoldást.

Személyes egyeztetésre hívja 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert. Az érintett szervezetek kiemelt célnak nevezték, hogy a tervezett stratégiaalkotás első lépésétől megjelenjenek a női, anyai szempontok az ellátásban.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatot kell végeznie július 1-jéig a közszolgálati médiaszolgáltatásról és annak finanszírozásáról. Tarr Zoltán miniszter bejelentette: az új kormány visszaadja a döntést az érintettek kezébe, és velük együtt dönt a Magyar Művészeti Akadémia sorsáról.

A Corvinus Egyetem 150 oktatója követeli az alapítványi működés megszüntetését, a kutatói autonómia helyreállítását. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének intézményi szervezete úgy véli: az országgyűlési választás eredménye új lehetőséget kínál az egyetemi autonómia visszaépítésére.

Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők. Erről beszélt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján.

Nyílt levélben kérik a védett üzemanyag-ár mielőbbi kivezetését a gazdasági és energiaügyi minisztertől neves közgazdászok. A dokumentumban a jövedéki adó visszaemelését és szociális kompenzáció bevezetését is sürgetik.

A magyar kormány mélységesen elítéli a Kárpátalját ért orosz támadást és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását – közölte az orosz nagykövettel az új magyar külügyminiszter. Orbán Anita a dróntámadás-sorozat után kérette be Jevgenyij Sztanyiszlavovot, és közölte: elfogadhatatlannak tartják, hogy már a magyarok lakta Kárpátalját is támadják az oroszok. A budapesti orosz nagykövetség az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a dróntámadást.

Kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását a civil áldozatokat követelő orosz támadások miatt az ukrán külügyminiszter Andrij Szibiha azt mondta: Kijevben a támadás legalább nyolc ember életét követelte, köztük egy 12 éves kislányét is, és többtucatnyian sebesültek meg.

Ukrajnában 60 napra letartóztatták az elnöki hivatal korrupcióval és pénzmosással vádolt volt vezetőjét. Andrij Jermak 140 millió hrivnya, vagyis mintegy 970 millió forintos óvadék megfizetése ellenében kerülhet szabadlábra.

Leállította több mint 4 ezer amerikai katona Európába vezénylését a Pentagon. A katonákat eredetileg lengyelországi rotációs misszióra küldték volna.

A kínai elnök szerint 2026 történelmi fordulópont lehet a kínai–amerikai kapcsolatokban, amely új fejezetet nyithat az együttműködésben. Hszi Csin-ping és Donald Trump Pekingben kezdett kétnapos tárgyalást. Donald Trump 2017 után most először látogatott Kínába amerikai elnökként.

Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a Hormuzi-szoros szabad átjárhatóságának szükségességéről és Irán atomfegyverprogramjával kapcsolatban is - nyilatkozta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio az NBC News-nak adott interjújában azt sürgette, hogy más országok is csatlakozzanak az amerikai erőfeszítésekhez a fontos hajózási útvonal megnyitása érdekében.

Teljesen kifogyott Kuba a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. A villamosenergia-hálózat kritikus állapotban van tartalékok nélkül. Eközben megújította a Kubának szánt, 100 millió dolláros humanitárius segélyfelajánlását az Egyesült Államok. Ezt független szervezeteken keresztül juttatnák el a rászorulókhoz.

Kevin Warsh közgazdászt választotta meg az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed új elnökének az amerikai szenátus. Az 56 éves szakember Jerome Powellt váltja, aki kitöltötte maximális 8 éves mandátumát. Az új Fed-elnök június közepén vezeti először a kamatdöntő ülést.

Lemondott a brit egészségügyi miniszter. Wes Streeting azután jelentette be távozását, hogy a kormányzó Munkáspárt komoly vereséget szenvedett a múlt heti önkormányzati választásokon. Felvetődött azonban, hogy Starmer tényleges kihívója a népszerű manchesteri polgármester, Andy Burnham lehet. Keir Starmer már többször kinyilvánította, hogy nem kíván lemondani.