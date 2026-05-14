2026. május 14. csütörtök Bonifác
A Budapesti Corvinus Egyetem épülete, Fővám tér.
Nyitókép: Budapesti Corvinus Egyetem

Leváltaná a modellváltást a Budapesti Corvinus Egyetem

Infostart / MTI

A Budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről; a javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú Egyetemi Fenntartói Testület venné át – közölte a felsőoktatási intézmény csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a javaslat célja, hogy hozzájáruljon egy olyan, európai normákhoz illeszkedő működési modellről szóló szakmai párbeszédhez, amely egyszerre biztosítja az akadémiai autonómia garanciáit, az egyetem nemzetközi versenyképességét és pénzügyi stabilitását.

Az egyetem vezetése széles körű egyeztetést folytat az oktatói-kutatói közösséggel, a szolgáltató területekkel, az intézetvezetőkkel, a szenátussal, a Professzori Testülettel, a munkatársi érdekképviseletekkel, valamint a hallgatói és doktorandusz önkormányzat képviselőivel - írták, jelezve, hogy a következő hetekben további munkatársi és hallgatói fórumokra is sor kerül.

Kifejtették, hogy a javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú Egyetemi Fenntartói Testület venné át; a testület négy, egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, három üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna.

Minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amelyet jogszabályi garanciáknak kellene biztosítaniuk, míg a napi operatív működés a rektor és a Vezetői Bizottság hatáskörében maradna, összhangban a Corvinus jelenlegi gyakorlatával.

Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi Híd-stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az európai uniós elvárásoknak.

Az egyetem álláspontja szerint a javaslat kompromisszumot jelent a hagyományos egyetemi működés és a jelenlegi modellváltott, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) rendszer között.

A vitaanyag elérhető a https://www.uni-corvinus.hu/downloads/d1rh.pxh059/proposed-charter-of-academic-autonomy-hu.pdf linken - olvasható az egyetem közleményében.

Szabados Gábor: a bajnok női kosárcsapat körüli bizonytalanság jól szemlélteti a magyar sport piaci gyengeségeit

Szabados Gábor: a bajnok női kosárcsapat körüli bizonytalanság jól szemlélteti a magyar sport piaci gyengeségeit
Tarr Zoltán az MMA elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját
 

Bár végül nem emelkedtek a jegybank által becsült 29%-kal a lakásárak Magyarországon tavaly, még így is az évezred eddigi legnagyobb drágulását tapasztalhattuk itthon az év végére kimutatott 23,5%-os adattal. A várakozások szerint a továbbiakban az Otthon Startot övező kezdeti lelkesedés lanyhulásával enyhül az árnyomás, de hogy vajon a közel-keleti válság, illetve az új kormány törvényalkotása közepette pontosan mennyire, arról friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben 11 ingatlanszakértőt kérdeztünk hangulatfelmérésünk első részében. A hamarosan megjelenő második rész Budapestre fókuszál majd.

