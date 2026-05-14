Leváltaná a modellváltást a Budapesti Corvinus Egyetem

A közlemény szerint a javaslat célja, hogy hozzájáruljon egy olyan, európai normákhoz illeszkedő működési modellről szóló szakmai párbeszédhez, amely egyszerre biztosítja az akadémiai autonómia garanciáit, az egyetem nemzetközi versenyképességét és pénzügyi stabilitását.

Az egyetem vezetése széles körű egyeztetést folytat az oktatói-kutatói közösséggel, a szolgáltató területekkel, az intézetvezetőkkel, a szenátussal, a Professzori Testülettel, a munkatársi érdekképviseletekkel, valamint a hallgatói és doktorandusz önkormányzat képviselőivel - írták, jelezve, hogy a következő hetekben további munkatársi és hallgatói fórumokra is sor kerül.

Kifejtették, hogy a javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú Egyetemi Fenntartói Testület venné át; a testület négy, egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, három üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna.

Minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amelyet jogszabályi garanciáknak kellene biztosítaniuk, míg a napi operatív működés a rektor és a Vezetői Bizottság hatáskörében maradna, összhangban a Corvinus jelenlegi gyakorlatával.

Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi Híd-stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az európai uniós elvárásoknak.

Az egyetem álláspontja szerint a javaslat kompromisszumot jelent a hagyományos egyetemi működés és a jelenlegi modellváltott, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) rendszer között.

A vitaanyag elérhető a https://www.uni-corvinus.hu/downloads/d1rh.pxh059/proposed-charter-of-academic-autonomy-hu.pdf linken - olvasható az egyetem közleményében.