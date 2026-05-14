Gajdos László az azbesztügyről: már 300 helyszín van, hétfőn az Országgyűlés elé kerül az ügy

Megoldást, kivizsgálást és felelősségre vonást ígért az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, ahová az osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalék miatt látogatott el. Gajdos László elmondta, hogy a rákkeltő anyagból három megye legalább háromszáz helyére jutott, például Sopronba és Kőszegre is.

„A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát – bár nem tudni, hogy mikor keletkezett – meg tudjuk oldani, a felelősöket meg tudjuk találni, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül” – jelentette ki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, hozzátéve, hogy valakin a költségeket is be kell hajtani.

A tárcavezető kijelentette: nagyon gyorsan, napokon belül fel kell mérni a helyzetet. Az sajnos már most látszik, hogy három megye is érintett, és nem tudni, hova került még kő az osztrák bányákból. Megjegyezte, az ötből négyet már bezártak, egy viszont még mindig működik, és onnan származik a kőzúzalék.

Gajdos László szerint tárcaközi egyeztetésre kell bocsátani a problémát, és a kormánynak mindenképpen döntést kell hoznia, úgyhogy hétfőn be is terjeszti az ügyet. Hangsúlyozta, nem lehet tovább halogatni a dolgot, és igyekeznek gyors megoldást találni arra, hogy az azbesztpor a továbbiakban ne kerüljön a levegőbe.

A lehetséges hosszútávú megoldás kapcsán a miniszter még nem tudott nyilatkozni, azt viszont örömtelinek nevezte, hogy Szombathely vezetése már előállt egy gyors és működő megoldással, amivel meg lehet akadályozni, hogy a rákkeltő anyaga zúzalékból a levegőbe kerüljön. Az viszont nehezíti a helyzetet, hogy nem tudni pontosan, hol vannak még ilyen kővel borított utak.

Mint mondta, folyamatosan érkeznek a bejelentések a kormányhivatalhoz, és a minisztérium mindenhol igyekszik vizsgálatot, bemérést elrendelni, hogy lássák, mekkora mértékű a szennyezés. Gajdos László úgy tudja, már

300 helyen bukkant fel az azbesztszennyezés.

Az élő környezetért felelős miniszter egy vírus terjedéséhez hasonlította a helyzetet, vagyis hogy egyre több helyen kerül elő a veszélyes szennyeződés, éppen ezért megfontolják, hogy hogyan lehet mielőbb leállítani a kőzúzalék további behozatalát Ausztriából. Leszögezte, hogy az állapotfelmérés folyamatosan zajlik, de a probléma csak akkor kezelhető, ha a szakemberek feltárják.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.