Magyar Péter: az új kormány nem fizeti ki a HM 1300 milliárd forintos szerződését

Megérkezett az első, több mint 30 milliárd forintos számla abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül, titkosított formában.

Az új kormány ezt nem fizeti ki – mondta Magyar Péter. Hozzátette: teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést.

„Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kémműholdakra” – mondta, kiemelve: az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra.