2026. május 14. csütörtök Bonifác
Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökség előtt a kormányzati átadás-átvétel után
Nyitókép: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Magyar Péter találkozott az Orbán-kormány minisztereivel, majd így értékelte a végső kormányzati átadás-átvételt

Cikkünk frissül! 15 órakor találkoztak a régi és az új kormány tagjai: Orbán Viktor exminiszterei, valamint Magyar Péter és kormányának tagjai, hogy formálisan is lezáruljon az átadás-átvétel. Magyar Péter, aki levezette az ülést, az esemény végén értékelte az átadás folyamatát.

Mint azt Magyar Péter szerdán, a Tisza-kormány első hivatalos ülése közben tartott első kormányzati sajtótájékoztatón közölte, egy csütörtök 15 órától zajló eseményen fejeződik be a kormányzati átadás-átvétel a leköszönt Orbán-kormány és a választásokon győztes Tisza párt szerdán felálló új kormánya között. Ezzel együtt az átalakuló minisztériumok megkezdik a beköltözést az új helyszíneikre.

Magyar Péter és a Miniszterelnökség az építésügyi minisztérium régi épületébe költözik, a Parlamenthez közel az Alkotmány utcában.

Az átadás-átvétel eseményének lezárultával Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott az esemény helyszíne, a Miniszterelnökség régi épülete előtt a Kossuth téren.

A leköszönő kormány összes tagja itt volt, a „főleltáros” nem jött el – mondta Magyar Péter. Mindenféle formátumot kaptunk, papírdobozt, pendrive-ot és a többit, volt, aki nem tudta formálisan jól megoldani, mint Gyulsá Gergely sem, hogy a formális feltételeknek megfeleljen. Nem volt túl jó a hangulat – mondta Magyar Péter. Úgy fogalmazott: elmondta, az Orbán-kormány tagjainak, hogy szégyelljék magukat, hogy ilyen állapotban adják át a kormányzást. Külön beszéltem a honvédelmi minsizterhez, akinek elmondtam, szégyellje magát, hogy titokban aláírt egy 1300 milliárd forintos kötelezettségvállalást. Pintér Sándor teljes körű vizsgálatot kért maga ellen – mondta Magyar Péter, aki szerint „Lázár János hamar elhagyta a süllyedő hajót, de a többi miniszter becsülettel végigülte”.

Ezután újságírói kérdések következtek.

A kérdésre, hogy mennyire voltak együttműködőek a volt kormánytagok, azt mondta, hogy jogszabályi kötelezettség volt, „átadták”, de nem minden miniszternek sikerült jogszabály szerint, az új minisztériumok rendje szerint. Pintér Sándornak például sikerült, Gulyás Gergelynek nem.

2026. május 14. 16:34
Gajdos László az azbesztügyről: már 300 helyszín van, hétfőn az Országgyűlés elé kerül az ügy
2026. május 14. 16:23
Bármelyik magyar konyhában ott lehet a méreg – visszahívást rendeltek el
