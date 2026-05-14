Magyar Péter találkozott az Orbán-kormány minisztereivel, majd így értékelte a végső kormányzati átadás-átvételt

Mint azt Magyar Péter szerdán, a Tisza-kormány első hivatalos ülése közben tartott első kormányzati sajtótájékoztatón közölte, egy csütörtök 15 órától zajló eseményen fejeződik be a kormányzati átadás-átvétel a leköszönt Orbán-kormány és a választásokon győztes Tisza párt szerdán felálló új kormánya között. Ezzel együtt az átalakuló minisztériumok megkezdik a beköltözést az új helyszíneikre.

Magyar Péter és a Miniszterelnökség az építésügyi minisztérium régi épületébe költözik, a Parlamenthez közel az Alkotmány utcában.

Az átadás-átvétel eseményének lezárultával Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott az esemény helyszíne, a Miniszterelnökség régi épülete előtt a Kossuth téren.

A leköszönő kormány összes tagja itt volt, a „főleltáros” nem jött el – mondta Magyar Péter. Mindenféle formátumot kaptunk, papírdobozt, pendrive-ot és a többit, volt, aki nem tudta formálisan jól megoldani, mint Gyulsá Gergely sem, hogy a formális feltételeknek megfeleljen. Nem volt túl jó a hangulat – mondta Magyar Péter. Úgy fogalmazott: elmondta, az Orbán-kormány tagjainak, hogy szégyelljék magukat, hogy ilyen állapotban adják át a kormányzást. Külön beszéltem a honvédelmi minsizterhez, akinek elmondtam, szégyellje magát, hogy titokban aláírt egy 1300 milliárd forintos kötelezettségvállalást. Pintér Sándor teljes körű vizsgálatot kért maga ellen – mondta Magyar Péter, aki szerint „Lázár János hamar elhagyta a süllyedő hajót, de a többi miniszter becsülettel végigülte”.

Ezután újságírói kérdések következtek.

A kérdésre, hogy mennyire voltak együttműködőek a volt kormánytagok, azt mondta, hogy jogszabályi kötelezettség volt, „átadták”, de nem minden miniszternek sikerült jogszabály szerint, az új minisztériumok rendje szerint. Pintér Sándornak például sikerült, Gulyás Gergelynek nem.