Infostart.hu
2026. május 14. csütörtök Bonifác
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmiminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés honvédelmi és rendvédelmi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Örülhetnek a katonák az új magyar honvédelmi miniszter első rendelkezésének

Plusz tíz nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára Ruszin-Szendi Romulusz miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz tíz nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21–22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának.

Ünnepélyesen visszanevezik a Mária Terézia laktanyát Petőfi laktanyára, már péntektől újra így fogják hívni – írja a Telex összefoglalója.

Azt ígérte, átvilágítják a bérrendszert és megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, valamint kivezetik azokat a „méltatlan jogszabályokat”, amelyek megrendítették a katonák biztonságérzetét, így például azt, hogy indoklás nélkül el lehessen távolítani embereket az állományból.

A honvédségi életpálya méltó lezárásának rendszerét is ki akarják dolgozni, mondta Ruszin-Szendi, 2027-et már úgy akarják megkezdeni, hogy ez megvan.

A miniszter szerint lehetővé fogják tenni, hogy azok, akiket a „fiatalítás” során eltávolítottak, visszatérjenek a honvédség kötelékébe, ha akarnak.

Felülvizsgálják az elmúlt időszak botrányos ügyeit, így például a kézigránát-balesetet, a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hekkertámadás ügyét, a MiG-29-esek ellopott alkatrészeinek ügyét, a fiktív tartalékos katonák kifizetésének ügyét és a filmforgatásról ellopott haditechnikai eszközök ügyét. A védelmi ipar privatizációjának körülményeit és a honvédségi beszerzéseket is kivizsgálják.

Megjelentek a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány első, szerdai hivatalos ülése után az új kormányzat első rendeletei. Ezek azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista, hogy minek lát neki azonnal a kormány.
 

