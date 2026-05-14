Örülhetnek a katonák az új magyar honvédelmi miniszter első rendelkezésének

Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz tíz nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21–22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának.

Ünnepélyesen visszanevezik a Mária Terézia laktanyát Petőfi laktanyára, már péntektől újra így fogják hívni – írja a Telex összefoglalója.

Azt ígérte, átvilágítják a bérrendszert és megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, valamint kivezetik azokat a „méltatlan jogszabályokat”, amelyek megrendítették a katonák biztonságérzetét, így például azt, hogy indoklás nélkül el lehessen távolítani embereket az állományból.

A honvédségi életpálya méltó lezárásának rendszerét is ki akarják dolgozni, mondta Ruszin-Szendi, 2027-et már úgy akarják megkezdeni, hogy ez megvan.

A miniszter szerint lehetővé fogják tenni, hogy azok, akiket a „fiatalítás” során eltávolítottak, visszatérjenek a honvédség kötelékébe, ha akarnak.

Felülvizsgálják az elmúlt időszak botrányos ügyeit, így például a kézigránát-balesetet, a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hekkertámadás ügyét, a MiG-29-esek ellopott alkatrészeinek ügyét, a fiktív tartalékos katonák kifizetésének ügyét és a filmforgatásról ellopott haditechnikai eszközök ügyét. A védelmi ipar privatizációjának körülményeit és a honvédségi beszerzéseket is kivizsgálják.