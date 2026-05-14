2026. május 14. csütörtök Bonifác
Egy dolgozó leemeli a töltőpisztolyt a tankolás előtt egy OMV töltőállomáson a II. kerületi Szilágyi Erzsébet fasoron 2017. január 25-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs

Nyílt levél Kapitány Istvánnak: vannak, akik benzináremelést szeretnének

Infostart / InfoRádió

Neves közgazdászok fordultak nyílt levélben Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez – ahogyan fogalmaznak, a társadalmi és szakmai párbeszéd reményében. Az üzemanyagok védett árának mielőbbi kivezetése és a jövedéki adó visszaemelése mellett szociális kompenzáció bevezetését sürgetik. Úgy vélik, a jelenlegi ár fenntartása a gazdagoknak kedvez, és súlyos gazdasági problémákhoz vezet. Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke is elmondta a véleményét az InfoRádióban.

Azért szólaltak meg, mert úgy gondolják, hogy ezen a téren is pont az ellenkezőjét kellene tennie a mostani kormánynak, mint amit az előző kormány tett; mint Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke az InfoRádióban elmondta,

szerinte a nemzetközi energiaválság, benne az olajválság lehetőség arra, hogy ne csökkentsék az üzemanyagárakat, hanem éppen növeljék, hogy a fogyasztás csökkenjen, másképp súlyos bajok lehetnek.

Szerint a másik nagy probléma, hogy ha támogatják az üzemanyagár alacsonyan tartását, akkor döntő mértékben a gazdagokat támogatják Magyarországon. A lakosság leggazdagabb 10 százaléka körülbelül tízszer annyi üzemanyagot használ, mint a legszegényebb 10 százalék, tehát olyanok kapják döntő mértékben ezt a támogatást, akiknek semmi szükségük nincs rá, ez pedig „óriási pazarlás a közpénzekkel”.

A háborús veszélyhelyzet kivezetésével viszont épp törvényi erőre emelkedett a védett üzemanyagár, csakhogy Lukács András szerint ezt a kormány bármikor meg tudja változtatni, akárcsak az alaptörvényt, „ez csak politikai döntés kérdése”.

Hogy milyen hátulütői lehetnek még az 595 forintos benzinárnak, illetve a 615 forintos dízelárnak, arról azt mondta, az egyik legnagyobb veszély, hogy tényleg hiány keletkezik benzinből és gázolajból, aminek most is már számos jele van.

„Azt olvasni, nem bírják a kis benzinkutak, be fognak zárni. További probléma a környezeti terhelés: ha csökken az üzemanyagár, akkor nő a fogyasztás, nagyobb lesz a légszennyezés. És még egy:

az embereket félrevezetik, azt hiszik, hogy ez fenntartható, hogy a kormány meg tudja állítani a világpiaci folyamatokat, ami nem igaz. A valódi árat mindenki megfizeti, csak egyrészt nem feltétlenül azok, akik az üzemanyagot használják, hanem az összes adófizető,

és nem az üzemanyagárban, hanem valahogy másutt, mert »nincsen ingyen ebéd«, ennek a költségét valamilyen módon mindenképp meg kell fizetni” – hangsúlyozta a Levegő Munkacsoport vezetője.

Hogy mi lesz a levél sorsa annak fényében, hogy egy kivezetésnek társadalmi elégedetlenség is a következménye lehet, arról azt reméli, hogy a kormány megfontolja a kivezetést, ahogy meg is ígérte, hogy a szegényeket fogja támogatni, nem a gazdagokat, és környezetvédelmi-éghajlatvédelmi elkötelezettséget ígért.

Végül hangsúlyozta: az összegből, amelyből támogatják az üzemanyagárat, kompenzálni lehetne nagyon sok embert, például emelni lehetne az alacsony nyugdíjakat vagy a családi pótlékot, tehát másra kellene használni ezt a pénzt, nem arra, hogy egy környezetszennyező, „válsághelyzetet előidéző tevékenységet” támogassanak.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.

Döntött a Tisza-kormány, itt a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelentek a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány első, szerdai hivatalos ülése után az új kormányzat első rendeletei. Ezek azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista, hogy minek lát neki azonnal a kormány.
 

Nem volt, aki kinyissa az óvóhelyek ajtaját – mondja a kárpátaljai újságíró az orosz légitámadás után

Ungváron élte át az orosz dróntámadást a Kárpáti Igaz Szó újságírója. Simon Rita szerint nagy probléma, hogy a magyarlakta területen nincsenek óvóhelyek, vagy nincsenek megfelelően felszerelve, esetleg zárva vannak még légiriadó esetén is.
 

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A szerdai nap folyamán Oroszország megközelítőleg nyolcszáz drónnal támadta az ukranai célpontokat. Néhány fegyver Kárpátalján csapódott be, Orbán Anita frissen beiktatott külügyminiszter ma délelőttre be is kérette az orosz nagykövetet. Lezárult a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója, ahol egyetértés született arról, hogy növelni kell a katonai kiadásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Sorsdöntő csúcstalálkozó Pekingben: a háború, a kereskedelem és Tajvan is terítékre került

Donald Trump közel egy évtized után először látogatott Kínába amerikai elnökként, ahol Hszi Csin-ping nagyszabású fogadtatást rendezett számára.

Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

The mayor of Greater Manchester says "change is needed at a national level" as he confirms he'll try to stand in the Makerfield seat being vacated by Josh Simons.

