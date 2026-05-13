Rossz hír a hazai szúnyogoknak

Március eleje óta elemzik heti rendszerességgel a rovarbiológusok az itthoni szúnyoglárvák és kifejlett szúnyogok számát. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődik a központi szúnyoggyérítés – ismertette Mukics Dániel tűzoltóezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban.

Mint elmondta, első körben biológiai módszerrel, a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek. A biológiai módszer úgy működik, hogy egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek.

Azok ezt a fehérjét elfogyasztják, és elpusztulnak tőle

– fejtette ki a szóvivő. Hozzátette, a tevékenységet a földről végzik, ha az időjárás lehetővé teszi, akkor repülőről, a levegőből is. Ez az eljárás csak és kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még a vért nem szívó árvaszúnyogokra is ártalmatlan.

A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, illetve a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Mint ismertette, összesen 11 vármegyében 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a szakemberek a héten ezt a készítményt. Ezt a földről, de ha az időjárás lehetővé teszi, akkor repülőről is végzik, a lakott területektől jellemzően távolabb.

Egyelőre senkinek nem kell a települések belterületén áthaladó permetező autókra számítania

– hangsúlyozta Mukics Dániel.

Elmondta, hogy mindannyian sokat tehetünk azért, hogy kevesebb szúnyoggal találkozzunk. Több, embert is csípő szúnyogfaj kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra tudnak kifejlődni a csípőszúnyogok. Ezeket érdemes rendszeresen kiönteni, egyébként lefedni, valamint a házkörnyéki felszíni vízelvezető árkokat is érdemes kitisztítani.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.