2026. május 13. szerda Imola, Szervác
szúnyogirtás (katasztrófavédelem)
Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Szőke Péter

Rossz hír a hazai szúnyogoknak

Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program.

Március eleje óta elemzik heti rendszerességgel a rovarbiológusok az itthoni szúnyoglárvák és kifejlett szúnyogok számát. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődik a központi szúnyoggyérítés – ismertette Mukics Dániel tűzoltóezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban.

Mint elmondta, első körben biológiai módszerrel, a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek. A biológiai módszer úgy működik, hogy egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek.

Azok ezt a fehérjét elfogyasztják, és elpusztulnak tőle

– fejtette ki a szóvivő. Hozzátette, a tevékenységet a földről végzik, ha az időjárás lehetővé teszi, akkor repülőről, a levegőből is. Ez az eljárás csak és kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még a vért nem szívó árvaszúnyogokra is ártalmatlan.

A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, illetve a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Mint ismertette, összesen 11 vármegyében 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a szakemberek a héten ezt a készítményt. Ezt a földről, de ha az időjárás lehetővé teszi, akkor repülőről is végzik, a lakott területektől jellemzően távolabb.

Egyelőre senkinek nem kell a települések belterületén áthaladó permetező autókra számítania

– hangsúlyozta Mukics Dániel.

Elmondta, hogy mindannyian sokat tehetünk azért, hogy kevesebb szúnyoggal találkozzunk. Több, embert is csípő szúnyogfaj kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra tudnak kifejlődni a csípőszúnyogok. Ezeket érdemes rendszeresen kiönteni, egyébként lefedni, valamint a házkörnyéki felszíni vízelvezető árkokat is érdemes kitisztítani.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt.

Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.

