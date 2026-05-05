Robbanhat-e a szúnyoginvázió? Szakértő válaszolt

Idén egyelőre kevesebb tigrisszúnyogot detektáltak országosan – tavasz végéig három adat érkezett be a Szúnyogmonitorhoz –, de a korábbi évek alapján elmondható, hogy a tigrisszúnyog szezonja csak júniusban kezdődik és nagyjából szeptemberig tart a csúcs – mondta az InfoRádióban Soltész Zoltán, egyetértve azzal, hogy most még nem lehet látni, hogy a sok éves átlaghoz képest hidegebb tél volt-e valamilyen hatással a populációra.

Az viszont ismert, hogy az idei év eddig nagyon száraz, szinte alig esett csapadék, és ugye a csípőszúnyogok fejlődéséhez, a hazai- és az inváziós fajok (lárvák) fejlődéséhez víz szükséges. Hogyha ez nincs, nincs csapadék, nincs felgyülemlett esővíz, akkor jóval kevesebb szúnyog lesz – tette hozzá.

Az árvaszúnyogok esetében kicsit más a helyzet – mondta az InfoRádió érdeklődésére –, ugyanis azok nagyobb, állandó víztestekben fejlődnek, lásd például Balaton, és ezeken a helyeken teljesen más dolgok a meghatározók, mint mondjuk a szervesanyag-beáramlás, stb., hogy végül mennyi árvaszúnyog fog kikelni. Viszont a csípőszúnyogok ideiglenes víztestekben fejlődnek, gondolva itt például egy pocsolyára vagy egy esővízgyűjtő hordóra, amit a csapadékvíz tölt fel – magyarázta.

Hogy tudunk-e valamit preventíve tenni annak érdekében, hogy kevesebb szúnyog legyen, azt válaszolta, hogy igen, már egészen egyszerű dolgokkal is: rendet kell rakni otthon, a házunk környékén, megszüntetve azokat a helyeket, ahol felgyűlhet az esővíz. Ha pedig esett, akkor gondoskodni kell a pangóvizek eltávolításáról, és ezzel már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy ne a saját házunk táján neveljünk csípős jószágokat – fogalmazott a a Szúnyogmonitor program és a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.