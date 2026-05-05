Ázsiai tigrisszúnyog harmattal borított levélen pihen.
Nyitókép: Pawich Sattalerd/Getty Images

Robbanhat-e a szúnyoginvázió? Szakértő válaszolt

Infostart / InfoRádió

Jelenleg még nem látni, csökkentette-e a tigrisszúnyog állományát a januári hideg, a tavaszi szárazság viszont hatással lehet a szúnyogpopulációra. Soltész Zoltán, a Szúnyogmonitor program és a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa szerint van lehetőség a megelőzésre is, mi magunk is tehetünk azért, hogy nyáron kevesebb csípős rovar legyen majd körülöttünk.

Idén egyelőre kevesebb tigrisszúnyogot detektáltak országosan – tavasz végéig három adat érkezett be a Szúnyogmonitorhoz –, de a korábbi évek alapján elmondható, hogy a tigrisszúnyog szezonja csak júniusban kezdődik és nagyjából szeptemberig tart a csúcs – mondta az InfoRádióban Soltész Zoltán, egyetértve azzal, hogy most még nem lehet látni, hogy a sok éves átlaghoz képest hidegebb tél volt-e valamilyen hatással a populációra.

Az viszont ismert, hogy az idei év eddig nagyon száraz, szinte alig esett csapadék, és ugye a csípőszúnyogok fejlődéséhez, a hazai- és az inváziós fajok (lárvák) fejlődéséhez víz szükséges. Hogyha ez nincs, nincs csapadék, nincs felgyülemlett esővíz, akkor jóval kevesebb szúnyog lesz – tette hozzá.

Az árvaszúnyogok esetében kicsit más a helyzet – mondta az InfoRádió érdeklődésére –, ugyanis azok nagyobb, állandó víztestekben fejlődnek, lásd például Balaton, és ezeken a helyeken teljesen más dolgok a meghatározók, mint mondjuk a szervesanyag-beáramlás, stb., hogy végül mennyi árvaszúnyog fog kikelni. Viszont a csípőszúnyogok ideiglenes víztestekben fejlődnek, gondolva itt például egy pocsolyára vagy egy esővízgyűjtő hordóra, amit a csapadékvíz tölt fel – magyarázta.

Hogy tudunk-e valamit preventíve tenni annak érdekében, hogy kevesebb szúnyog legyen, azt válaszolta, hogy igen, már egészen egyszerű dolgokkal is: rendet kell rakni otthon, a házunk környékén, megszüntetve azokat a helyeket, ahol felgyűlhet az esővíz. Ha pedig esett, akkor gondoskodni kell a pangóvizek eltávolításáról, és ezzel már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy ne a saját házunk táján neveljünk csípős jószágokat – fogalmazott a a Szúnyogmonitor program és a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Rekordidő alatt épült fel az új európai harckocsigyár: lézeres lőtéren tesztelik a jövő csúcspáncélosait

Norvégiában megnyílt a KNDS és a RITEK közös üzeme, ahol Leopard 2A8NO típusú harckocsikat gyártanak a norvég hadsereg számára - közölte a Militarnyi.

Erste-vezér: legyen vége a lejtős pályának, itt az ideje, hogy szakmázzunk

Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra.

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

