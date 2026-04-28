Árvaszúnyogveszedelem a Balatonnál: idén ez várható

Az intézet kutatói szerint a Balaton üledékében jelenleg is fejlődő, rajzást megelőző tavaszi lárvaállomány tömege a teljes tóra vonatkozóan jóval kisebb, mint 2025-ben volt, annak mintegy 40 százaléka. Változás az előző évhez képest az is, hogy a lárvák térbeli eloszlása szokatlanul egyenletes - írták.

Az intézet kutatója, Somogyi Boglárka prognózisa szerint május-júniusban a Keszthelyi- és a szigligeti medencében az évtizedes átlagok közelében várható a rajzás intenzitása.

A tó középső és keleti területein ugyan az átlagosnál még mindig nagyobb rajzásra lehet számítani, viszont a tavalyi, nagyon zavaró mennyiségű szúnyognak előreláthatólag már "csak" a harmada fog kikelni.

Az árvaszúnyograjzás dinamikáját a májusi, júniusi időjárási viszonyok fogják jelentősen meghatározni. Amennyiben ezen időszak folyamatosan melegedő víz- és levegő-hőmérsékleti viszonyokat hoz, akkor akár a nyári szezon elejére is lecsenghet az árvaszúnyograjzás a kutató közlése szerint.