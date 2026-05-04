Földi hadüzenetet kaptak a szúnyogok, nem is kerül sokba

Sáringer-Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd az első, megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy

3,5 millió forintba kerül.

Főként dél-balatoni területeket (Fonyód, Ordacsehi, Balatonboglár, Balatonlelle, Balonszemes, Zamárdi, Siófok, valamint Balatonakarattya és Balatonkenese) érinti, ahol a gyorsan felmelegedő sekély víz található. Ezekben már megjelentek a szúnyoglárvák – tette hozzá.

Hangsúlyozta, a használt biológiai szer rendelkezik környezet- és természetvédelmi hatósági engedélyekkel, ártalmatlan emberre, állatra. A hőmérséklet és a csapadék alakulásától függ, mikor lesz szükség a következő beavatkozásra.

A biológiai szúnyoggyérítést az önkormányzatokat tömörítő, 93 tagot számláló Balatoni Szövetség finanszírozza – közölte Pali Róbert, a szervezet elnöke. Kiemelte, országosan egyedülálló, hogy a szövetségük fenntart egy olyan szakértői bizottságot, amely egész évben monitoroz egy régiót, és jelzi, mikor van szükség szúnyogirtásra.