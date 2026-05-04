Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak – Magyar Péter részleteket árult el

Magyar Péter az újságírók kérdéseire is válaszolt, miután beszédet mondott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200., tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A leendő miniszterelnök a kutatóhálózat jövőjéről azt mondta, hogy informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val is, és vannak megoldási javaslataik.

„Nem lesz nehéz megoldást találni, hiszen a tudományos élet képviselői nagyjából egyetértenek abban, hogy mi a helyes” – fogalmazott Magyar Péter, aki emlékeztetett arra, hogy a szakmai álláspont korábban is ismert volt, de azt az előző kormány figyelmen kívül hagyta. „Biztos, hogy megtaláljuk azt a kompromisszumos megoldást, ami jó az akadémiának, jó a tudományos élet szereplőinek” – hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke.

A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források jelentős emelését, valamint a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket és lakhatási támogatásokat.

Magyar Péter közölte: a Tisza-kormány célja, hogy Magyarországra egy évtized múlva „ne összeszerelő üzemként”, hanem az újítások és találmányok országaként tekintsenek. Kitért arra is, hogy az új kabinet ismét elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus-programot.

A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy az Erasmus-program, ha nem is teljes, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Elmondta, hogy

mivel a jelentkezési határidők már lejártak, pótfelvételivel, különleges eljárásokkal nyitnák meg a jelentkezést a felsőoktatási hallgatók számára.

Az NKA botrányos kifizetései kapcsán feltett kérdésre Magyar Péter közölte: ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Megengedhetetlennek nevezte, hogy pártpolitikai célokra költsenek akár egy forintot is a tudományos és kulturális alapokból.

„A leköszönő miniszter szavai nem nyugtattak meg minket afelől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezeknek a pénzeknek” – fogalmazott Magyar Péter, aki hozzátette:

a leendő Tisza-kormány feladata lesz a juttatások kivizsgálása és szükség esetén a feljelentések megtétele.

A sógora, Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszteri jelölését érintő, nepotizmusra vonatkozó kérdésre reagálva kijelentette: a nepotizmus baráti vagy rokoni kapcsolattal való visszaélést jelent, itt azonban erről nincs szó. Mint mondta, Melléthei-Barna Márton elismert jogász, aki több mint két évtizede dolgozik ügyvédként, az elsők között csatlakozott a Tisza mozgalmához, jogászként ő képviselte a pártot a választási eljárások során is.

„Felkészült, megbízható jogász, aki képes lesz a jogállam és a demokrácia helyreállítását elősegíteni” – hangsúlyozta, megjegyezve, hogy szakmai kapcsolatuk régebbi, mint a rokoni kötelék. Hozzátette:

garanciát vállalnak az összeférhetetlenség elkerülésére.

Karácsony Gergely főpolgármester bejelentésével kapcsolatban, amely szerint a Tisza Párttal egyeztetve május 9-én 13 órára teszik át a főváros rendszerzáró rendezvényét, Magyar Péter megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében.

Emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel tíz órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre a rendszerváltás utáni első országgyűlés alakuló ülése alkalmából, amelyet élőben közvetítenek a kivetítőkön. Délután négy órától további programokkal várják a látogatókat. A rendezvényt – a díszszemle kivételével – a Tisza Párt finanszírozza.