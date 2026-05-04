Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak – Magyar Péter részleteket árult el

Meg fogják találni azt a kompromisszumos megoldást, amely az MTA-nak és a tudományos élet minden szereplőjének kedvező – jelentette ki a leendő miniszterelnök hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar Péter a sajtó érdeklődésére ismét elmondta véleményét az NKA-botrányról, továbbá kérdezték őt sógora igazságügyi miniszteri jelöléséről, valamint Karácsony Gergely mai bejelentésével kapcsolatban a hétvégi rendszerzáró rendezvényről.

Magyar Péter az újságírók kérdéseire is válaszolt, miután beszédet mondott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200., tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A leendő miniszterelnök a kutatóhálózat jövőjéről azt mondta, hogy informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val is, és vannak megoldási javaslataik.

„Nem lesz nehéz megoldást találni, hiszen a tudományos élet képviselői nagyjából egyetértenek abban, hogy mi a helyes” – fogalmazott Magyar Péter, aki emlékeztetett arra, hogy a szakmai álláspont korábban is ismert volt, de azt az előző kormány figyelmen kívül hagyta. „Biztos, hogy megtaláljuk azt a kompromisszumos megoldást, ami jó az akadémiának, jó a tudományos élet szereplőinek” – hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke.

A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források jelentős emelését, valamint a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket és lakhatási támogatásokat.

Magyar Péter közölte: a Tisza-kormány célja, hogy Magyarországra egy évtized múlva „ne összeszerelő üzemként”, hanem az újítások és találmányok országaként tekintsenek. Kitért arra is, hogy az új kabinet ismét elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus-programot.

A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy az Erasmus-program, ha nem is teljes, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Elmondta, hogy

mivel a jelentkezési határidők már lejártak, pótfelvételivel, különleges eljárásokkal nyitnák meg a jelentkezést a felsőoktatási hallgatók számára.

Az NKA botrányos kifizetései kapcsán feltett kérdésre Magyar Péter közölte: ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Megengedhetetlennek nevezte, hogy pártpolitikai célokra költsenek akár egy forintot is a tudományos és kulturális alapokból.

„A leköszönő miniszter szavai nem nyugtattak meg minket afelől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezeknek a pénzeknek” – fogalmazott Magyar Péter, aki hozzátette:

a leendő Tisza-kormány feladata lesz a juttatások kivizsgálása és szükség esetén a feljelentések megtétele.

A sógora, Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszteri jelölését érintő, nepotizmusra vonatkozó kérdésre reagálva kijelentette: a nepotizmus baráti vagy rokoni kapcsolattal való visszaélést jelent, itt azonban erről nincs szó. Mint mondta, Melléthei-Barna Márton elismert jogász, aki több mint két évtizede dolgozik ügyvédként, az elsők között csatlakozott a Tisza mozgalmához, jogászként ő képviselte a pártot a választási eljárások során is.

„Felkészült, megbízható jogász, aki képes lesz a jogállam és a demokrácia helyreállítását elősegíteni” – hangsúlyozta, megjegyezve, hogy szakmai kapcsolatuk régebbi, mint a rokoni kötelék. Hozzátette:

garanciát vállalnak az összeférhetetlenség elkerülésére.

Karácsony Gergely főpolgármester bejelentésével kapcsolatban, amely szerint a Tisza Párttal egyeztetve május 9-én 13 órára teszik át a főváros rendszerzáró rendezvényét, Magyar Péter megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében.

Emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel tíz órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre a rendszerváltás utáni első országgyűlés alakuló ülése alkalmából, amelyet élőben közvetítenek a kivetítőkön. Délután négy órától további programokkal várják a látogatókat. A rendezvényt – a díszszemle kivételével – a Tisza Párt finanszírozza.

Mire elég a 400 millió dollárnyi amerikai támogatás Ukrajnának? Szakértő válaszol
A védelmi iparba kerülhet nemcsak a Washington által biztosított 400 millió dollár, hanem az EU által Ukrajnának megszavazott hitel egy része is – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy ebből a pénzből részben Európában fognak fegyvereket gyártani.
Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Az éjjel ukrán dróntámadás érte Moszkvát, Oroszország fővárosát, öt nappal a városba tervezett győzelmi napi parádé előtt. Oroszország nagy erőkkel nyomul Liman, Dobropillija és Kosztyantynivka felé - Dobropillija nagyon erős nyomás alatt van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői fejleményeivel.

Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás

A daganatos betegségek sajnos nagyon régóta örökzöld témát jelentenek az orvoslásban. Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

US says military and cargo ships transit Strait of Hormuz after Trump's vow to free stranded ships

Donald Trump earlier said the military's "Project Freedom" would allow commercial ships to leave the strait. Iran responded by threatening to attack US forces.

