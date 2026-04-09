2026. április 9. csütörtök
Szavazólap Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke kezében az április 12-ei országgyûlési választás szavazólapjainak nyomtatását bemutató sajtótájékoztatón Budapesten, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Halom utcai telephelyén 2026. március 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Századvég: 57 százalék szerint a Tisza Párttal háborúba sodródhat Magyarország

A magyarok 62 százaléka valószínűnek tartja, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt, kormányra kerülve, Brüsszel elvárásainak megfelelően kitiltja az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57 százalékuk pedig azt, hogy velük belesodródhat Magyarország az orosz-ukrán háborúba. Ezzel szoros összefüggésben van az, hogy a választás tétjeként, fő témájaként a magyarok többsége, 56 százaléka, Magyarország békéjének, biztonságának és energiabiztonságának megőrzését jelöli meg – olvasható a Századvég közvélemény-kutatásában.

A kutatás alapján 51 százalék szerint Magyar Péter túlzottan Brüsszel- és ukránbarát politikus, ezért kockázatos választásnak tartják.

A Századvég friss kutatásából kiderül, hogy a magyarok pontosan látják a rájuk leselkedő veszélyeket és többségük a változásban most nem egy jobb élet lehetőségét, hanem az adó- és energiaár-emelkedés, illetve a háborúba sodródás veszélyét látja.

Mint írták, a napi hírek egyáltalán nem biztatóak: ukrán támadások az orosz energialétesítmények és vezetékek ellen, olajblokád alá vont Magyarország; a közel-keleti konfliktusban kölcsönösen pusztítják Irán és az Öböl menti országok energiainfrastruktúráját, ami már most száz dollár fölötti hordónkénti olajárhoz vezetett.

„Ahogy Irán, úgy Zelenszkij ukrán elnök is a konfliktus kiterjesztésétől remél előnyt országa javára, amihez a brüsszeli politikusok lelkesen asszisztálnak. Ezek a brüsszeli politikusok az energiaár emelkedésére és az elhúzódó konfliktusból következő energiahiányra nem az orosz energiához való kézenfekvő visszatéréssel és az ukrajnai konfliktus tárgyalásos rendezésével válaszolnak, hanem az elhibázott szankciók folytatásaként az orosz olajról és gázról való végleges leválással, valamint legkésőbb 2030-ig egy új háborúra való felkészüléssel” – fogalmaztak.

Úgy folytatták, hogy egyesek szerint a magyarok most vasárnap sorsot is választanak maguknak, ezért sem mindegy, hogy melyik témát tartják a kampányhajrában meghatározónak és milyennek látják a két legnagyobb induló párt listavezetőjét.

A fokozódó nemzetközi konfliktusok és az egekbe szökő energiaárak láttán nem meglepő, hogy a magyarok 56 százaléka a választáson Magyarország békéjét és a magyar gazdaság stabilitásának megőrzését, az adó- és energiaár-emelések elkerülését tartotta legfontosabb döntési szempontnak – írták. Hozzátették: megfelelő mennyiségű és árú energia nélkül nemcsak a lakossági rezsiszámla emelkedne a mostani duplájára vagy háromszorosára, de azok a gyárak is elvándorolnának, amelyek Magyarország stabil energetikai helyzete miatt költöztek az országba.

A korrupció elleni harcot 42 százalék nevezte meg fő döntési szempontként, míg 2 százalék nem válaszolt.

A kutatásban azt is megkérdezték, hogy a válaszadók mennyire tartják valószínűnek, hogy egy esetleges Tisza-kormány Brüsszel elvárásainak megfelelően teljesen kitiltja Magyarországról az orosz olajat és gázt, ami jelentős energiaár- és benzinár-emelkedést okozna. A megkérdezettek 62 százaléka ezt elképzelhetőnek tartotta, 32 százalék szerint nem valószínű, míg 6 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni – közölték.

Arra a kérdésre, hogy Brüsszel irányítása és Magyar Péter esetleges miniszterelnöksége alatt Magyarország belesodródna-e az Oroszország és Ukrajna közötti háborúba, vagy a háború finanszírozásában való részvételre kényszerülne, 57 százalék válaszolt úgy, hogy ezt valószínűnek tartja, míg 41 százalék ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg. Ennél a kérdésnél a megkérdezettek 2 százaléka nem formált véleményt – fűzték hozzá.

Végezetül azt kérdezték, hogy melyik politikus túlzottan Brüsszel- és ukránbarát és melyikük lenne a kockázatos választás: Magyar Pétert a válaszadók 51 százaléka tartja kockázatos választásnak, míg Orbán Viktorról ezt csak 19 százalék feltételezi, 30 százalék pedig nem nyilvánított véleményt.

Mit ér ez a tűzszünet? A Hormuzi-szoros hajózható, de nehéz tárgyalások kezdődnek

Mit ér ez a tűzszünet? A Hormuzi-szoros hajózható, de nehéz tárgyalások kezdődnek
Az Egyesült Államok és Irán is győztesnek hirdette magát a háborúban, így kérdéses, hogy meg tudnak-e egyezni azokról a feltételekről, amiket a hírek szerint Irán állított. Bár úgy tűnik, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, és újból hajózhatóvá válik a Hormuzi-szoros, Libanonban tovább folynak a harcok Izraellel, és Irán a jelentések szerint tovább támadott egyes Öböl-országokat.
 

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Durva fordulat az időjárásban: nagy károkat okozhat Magyarországon a fagy

Durva fordulat az időjárásban: nagy károkat okozhat Magyarországon a fagy

A HungaroMet időjárás-előrejelzései szerint a csütörtöki nap folyamán felszakadozó felhőzet és a beáramló száraz, hideg levegő miatt az éjszaka folyamán ismét többfelé kell fagyra számítani. Péntek hajnalban pedig még erősebb lehűlés várható ezért a metorológusok tanácsai szerint érdemes mielőbb gondoskodniuk az érzékeny növények védelméről.

Eddig tartott a dráma a legendás vidéki vendéglő körül: pár nap és újranyithat

Eddig tartott a dráma a legendás vidéki vendéglő körül: pár nap és újranyithat

Valószínűleg egy ügyes marketinghúzással állunk szemben - a szombathelyi Gól vendéglő története a hét közepén bizonyította, hogy a kreatív kommunikáció még a helyi sajtót is könnyen megtréfálhatja.

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 203 people on Wednesday according to local officials.

